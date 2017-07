Calciomercato Genoa/ News, Gedda: Lapadula e Calabria? arrivi possibili ma prima… (esclusiva)

Gianluca Lapadula, in maglia del Milan (LaPresse)

CALCIOMERCATO GENOA NEWS, IL PUNTO DI SANDRO GEDDA (ESCLUSIVA) – Il Genoa sta al momento vivendo una fase molto delicata: l’incertezza sul futuro societario del club ligure si sta infatti riversando anche sulla stagione estiva del calciomercato, dove sono tanti i nomi accostati ai grifoni ma dove pare non esserci ancora nulla di concreto. In entrata al Genoa infatti sono stati selezionati dalle voci di mercato i rossoneri Calabria e Lapadula, oltre a Djordjevic, mentre in uscita il nome caldo rimane quello di Giovanni Simeone. Il bomber figlio d’arte è infatti cercato da diversi top club e la dirigenza rossoblù potrebbe decidere di sacrificarlo in nome di una plusvalenza importante. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Sandro Gedda: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Calabria potrebbe arrivare dal Milan? Intanto bisognerà vedere come si definirà la situazione societaria del Genoa, in ogni caso Calabria potrebbe anche arrivare dal Milan.

Thiago Motta potrebbe tornare al Genoa? Il suo sarebbe un clamoroso ritorno, non da escludere però. Thiago Motta potrebbe di nuovo vestire la maglia rossoblù.

E Criscito? Sarebbe un affare difficile perchè lo Zenit vorrebbe trattenerlo. Non mi sembra quindi che ci siano le condizioni perchè torni al Genoa.

Lapadula arriverà? Potrebbe essere un importante arrivo nel reparto offensivo della squadra di Juric. Del resto Lapadula era stato già cercato la scorsa stagione.

L'alternativa potrebbe essere Djordjevic? Potrebbe essere un'alternativa all'acquisto di Lapadula e il Genoa potrebbe prelevarlo dalla Lazio.

Simeone partenza sicura? E' giovane, ha tanto talento, è cercato da tanti club. Il Genoa dovrebbe vendere Simeone anche per fare una plusvalenza importante.

(Franco Vittadini)

