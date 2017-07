Calciomercato Inter/ News, ottimismo per l'acquisto di Dalbert (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Luciano Spalletti - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, OTTIMISMO PER L'AFFARE DALBERT -

L'Inter sta inseguendo ormai da diverse settimane sul calciomercato il giovane Dalbert del Nizza, giocatore talentuoso che piace a mezza Europa. Secondo quanto riportato da Sky Sport ci sarebbe una sensazione di ottimismo per l'affare in questione con la società nerazzurra che sarebbe anche pronta a staccare un assegno importante per portare Dalbert a Milano. Si parla di un'offerta di quindici milioni di euro più bonus per arrivare a un totale di venti. Nonostante il Nizza ne chieda trenta la distanza tra domanda e offerta seppur importante appare comunque colmabile.

Il brasiliano classe 1<993 di Barra Mansa è un terzino sinistro di stampo verdeoro. Infatti nonostante sia nato come calciatore prettamente difensivo non disdegna la possibilità di giocare anche più in avanti e magari di colpire con un sinistro davvero violento. Attenzione però perché su di lui non c'è solo l'Inter, ma tutti i top club europei che hanno fiutato la possibilità di trovarsi di fronte a un nuovo campione.

KIMPEMBE NEL MIRINO, SABATINI LO TALLONA (ULTIME NOTIZIE) – Walter Sabatini sta lavorando per costruire un Inter di assoluto livello in questa sessione di calciomercato con la possibilità di mettere a segno anche colpi importanti. Tra questi c'è il difensore del Paris Saint German Presnel Kimpembe calciatore giovane e di grande prospettiva come sostiene Foot01. Il problema rimane il fatto che il Paris Saint German vuole trattenere assolutamente i suoi calciatori più giovani e di queste potenzialità.

L'Inter però ha fiutato la possibilità di mettere a segno un colpo importante e sembra intenzionato a fare un'offerta davvero importante per convincere così i transalpini a cedere un ragazzo che comunque viene considerato un prospetto davvero molto importante e uno dei futuri pilastri della Nazionale. Di sicuro poi il calciatore sarebbe ben felice di andare a giocare in una squadra come l'Inter dove potrebbe trovare più spazio che nel Psg dove è chiuso dai titolarissimi Thiago Silva e Marquinhos.

© Riproduzione Riservata.