Calciomercato Juventus/ News, finalmente l'epilogo della trattativa per Szczesny (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Wojciech Szczesny - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, FINALMENTE SZCZESNY -

Si è parlato moltissimo del passaggio di Wojciech Szczesny alla Juventus in questa sessione di calciomercato. La sensazione è che la Juventus avesse in mano ormai da tempo il portiere polacco tornato all'Arsenal dal prestito biennale alla Roma, ma che abbia deciso di temporeggiare sperando di potersi buttare su Gianluigi Donnarumma in questo periodo protagonista di una diatriba di calciomercato con il Milan.

Dopo la cessione di Norberto Neto al Valencia la Juventus però deve accelerare per trovare il vice Gianluigi Buffon. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che l'affare tra Juventus e Arsenal sia arrivato ormai alle battute finali. Ormai ci siamo e non mancherà molto per vedere l'ufficializzazione dell'affare. Fatto sta che la Juventus l'anno prossimo si potrebbe trovare a giocare con due portieri di assoluto spessore che potranno darsi il cambio nei momenti delicati della stagione.

I BIANCONERI PENSANO A INIGO MARTINEZ (ULTIME NOTIZIE) – Non solo nomi molto famosi perché il calciomercato è fatto anche di colpi a sorpresa e di talenti sconosciuti, o meno conosciuti, portati alla luce da squadre come la Juventus. E' così che i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su Inigo Martinez difensore della Real Sociedad. Secondo quanto riportato da Marca infatti ci sarebbero anche i bianconeri sul centrale ventiseienne anche se c'è da dire che in quel preciso reparto Massimiliano Allegri vive anche di grande abbondanza.

Oltre ai pilastri Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci e Andrea Barzagli ci sono anche Medhi Benatia e Daniele Rugani oltre a Mattia Caldara che arriverà solo tra un anno in bianconero. Difficile pensare che si possa arrivare quindi a pagare la clausola rescissoria di trenta milioni di euro di un calciatore comunque neanche molto giovane. Sul calciatore ci sarebbe anche l'Inter che sembra però molto più interessata ai bianconeri.

