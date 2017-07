Calciomercato Milan/ News, dubbio Kalinic-Aubameyang. Il gabonese preferito al croato (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Pierre-Emerick Aubameyang - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, IL DUBBIO KALINIC-AUBAMEYANG -

Il Milan sta rivoluzionando la rosa a disposizione di Vincenzo Montella con un calciomercato scintillante. Tra i tanti nomi circolati nelle ultime ore c'è un rebus da risolvere per quanto riguarda l'attacco. Il dubbio infatti è tra Nikola Kalinic e Patrick Emerick Aubameyang. Il croato della Fiorentina ha già dichiarato amore ai rossoneri, ma viene considerato un'alternativa al costosissimo gabonese del Borussia Dortmund. Della situazione ha parlato Furio Fedele a TMW Radio sottolineando: "Il Milan preferisce Aubameyang piuttosto che Kalinic. I rossoneri ci stanno pensando con attenzione e sono in stretto contatto con il padre del ragazzo".

Rimane comunque viva la pista che porta a Nikola Kalinic anche se sembra totalmente da bandire l'ipotesi che il Milan possa acquistare entrambi visto che comunque in questa sessione di calciomercato in attacco è già arrivato Andrè Silva dal Porto per una cifra da considerarsi comunque molto importante.

JURIC VUOLE ANDREA BERTOLACCI (ULTIME NOTIZIE) – Tra i calciatori in uscita in questa sessione di calciomercato in casa Milan c'è il centrocampista Andrea Bertolacci. Questi ha vissuto una stagione davvero complicata con tanti infortuni che gli hanno reso impossibile trovare continuità in campo. Secondo quanto riportato da Sky Sport ieri ci sarebbe stato un incontro tra il Presidente del Genoa Enrico Preziosi e il suo allenatore Ivan Juric. Il tecnico avrebbe chiesto un grande sacrificio per portare il Liguria proprio Andrea Bertolacci.

Si parla di un prestito anche se bisogna vedere se sarà oneroso, con diritto od obbligo di riscatto. Il centrocampista ha già giocato nel Grifone dal 2012 al 2015, ma proprio due estati fa fu acquistato dalla Roma che risolse a suo favore la comproprietà prima di cederlo al Milan per venti milioni di euro. In rossonero il primo anno è andato davvero molto bene, nonostante i risultati della squadra. Quest'anno invece le cose sono cambiate per i tanti problemi fisici. Con gli arrivi di Franck Kessié e Lucas Biglia però lo spazio a centrocampo si riduce e il Milan pare intenzionato a metterlo tra i sacrificati.

