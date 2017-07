Calciomercato Napoli/ News, Mertens salta al coro ''chi non salta juventino è'' (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Dres Mertens - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DRES MERTENS E QUEL CORO CONTRO LA JUVENTUS -

I tifosi del Napoli dal giorno che Gonzalo Higuain è passato alla Juventus non dormono più sonni tranquilli per quanto riguarda il calciomercato. Le voci che hanno parlato di un possibile interessamento da parte dei bianconeri per Dres Mertens infatti hanno scatenato la paura generale del pubblico azzurro che rischia di perdere uno dei calciatori più importanti a disposizione di Maurizio Sarri.

Durante l'allenamento di ieri però ha dato una risposta importante in questo senso. Il calciatore belga ha saltato al coro di ''chi non salta juventino è'' sicuramente sorprendendo anche gli stessi tifosi che avevano paura di vederlo giocare con la maglia proprio della Juventus. Una dichiarazione d'amore o un gesto dovuto? Sicuramente però questo ha fatto piacere a molti e potrebbe essere la dimostrazione di voler rimanere ancora a lungo a giocare con la maglia del Napoli.

UFFICIALE LA CESSIONE DI LASICKI (ULTIME NOTIZIE) – Il Napoli lavora anche al calciomercato in uscita con la possibilità di vendere diversi calciatori meno utilizzati. Tra questi c'è Igor Lasicki che tornava da un prestito ed è stato ceduto ancora a titolo temporaneo al Wisla Plock come sottolineato dal profilo Twitter della società. Il difensore è un calciatore ancora molto giovane, è infatti un classe 1995, che però fino a questo momento ha avuto poche possibilità di mettersi in mostra.

La speranza del Napoli è quella di vederlo riesplodere con un ritorno a casa dove avrà magari più spazio e più possibilità di giocare con continuità per poi magari tornare in Italia. Rimanere quest'anno a Napoli non avrebbe avuto nessun senso perché comunque con i tanti calciatori a disposizione di Maurizio Sarri sarebbe stato destinato a rimanere sempre e comunque tra le riserve, con poche possibilità di giocare anche in Coppa Italia.

