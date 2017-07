Calciomercato Roma/ News, i giallorossi dicono no al Manchester per Nainggolan (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SECCO RIFIUTO AL MANCHESTER PER RADJA NAINGGOLAN -

La Roma si deve cautelare sul calciomercato anche dell'assalto delle big europee ai suoi talenti. Se Mohamed Salah e Antonio Rudiger sono partiti direzione Premier League non c'è l'intenzione di cedere altri calciatori di assoluto livello. Soprattutto è stato blindato Radja Nainggolan nonostante la polemica legata alla firma del contratto che tarda ancora ad arrivare. Secondo quanto riportato da ESPN pare che la Roma abbia deciso di rifiutare una super offerta del Manchester United proprio per Radja Nainggolan.

Questo fa capire come sia difficile arrivare al centrocampista belga che piace molto all'Inter e che Luciano Spalletti, dopo averlo reinventato trequartista, vorrebbe con sé. Difficile se non impossibile un suo spostamento la sensazione ci porta a considerare però il fatto che qualcuno prima o poi possa presentare una risposta assai difficile da rifiutare.

RIECCO JESE' (ULTIME NOTIZIE) – La Roma sta lavorando sul calciomercato alla possibile acquisizione di diversi talenti. Se manca qualcosa ai giallorossi è l'acquisto di quel tanto sognato erede di Mohamed Salah, i nomi continuano ad essere tanti e nelle ultime ore ne è uscito un altro. Cadena Ser infatti ha sottolineato come siano nuovamente vicine la Roma e il Paris Saint German per la firma del contratto di Jesè in giallorosso. Giocatore rapido e dotato di grande intelligenza può fare la differenza ovunque. Di sicuro se la Roma dovesse riuscire ad acquistarlo metterebbe a segno un colpo davvero difficile da pensare in questo momento. Nonostante questo Jesé è un calciatore che può andare via e riniziare la stagione con grandissima professionalità e anche la voglia di confrontarsi con un campionato diverso come quello italiano che il calciatore del Paris Saint German ha calcato purtroppo.

