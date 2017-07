Calciomercato Sampdoria/ News, Santone: Acerbi? Ingaggio problematico, mentre per Falcinelli… (esclusiva)

Francesco Acerbi con la maglia del Sassuolo (LaPresse)

CALCIOMERCATO SAMPDORIA NEWS, IL PUNTO DI DINO SANTONE (ESCLUSIVA)- Dopo le cessioni di Skriniar e Schick la Sampdoria è pronta a gettarsi a capofitto nel calciomercato estivo per mettere a segno quei colpi necessari a dare forza alla rosa del tecnico Giampaolo per la prossima stagione. Tanti quindi i nomi visti in entrata al club blucerchiato la cui dirigenza però non ha ancora scoperto le proprie carte: da Acerbi a Falcinelli fino al probabile duello con l’altro team ligure per il rossonero Gianluca Lapadula. Rimane in dubbio invece il futuro di Muriel: la Sampdoria infatti potrebbe approfittare della sua cessione in questa finestra per realizzare una nuova importante plusvalenza da utilizzare per qualche colpaccio di mercato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Dino Santone: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Acerbi blucerchiato? E' un acquisto che potrebbe essere effettuato visto che attraverso le cessioni di Skriniar all'Inter e Schick alla Juventus la Sampdoria ha già incassato tanti soldi. Il problema però potrebbe essere anche il notevole ingaggio di Acerbi che la Sampdoria dovrebbe pagare.

La Sampdoria potrebbe prendere Diamanti? Diamanti è un '83, ha disputato una buona stagione col Palermo. Credo però che non sia più da serie A, semmai ideale per una formazione ambiziosa di serie B come il Venezia. Non lo vedo per la Sampdoria.

Derby col Genoa per Lapadula? E' da capire che questo duello col Genoa con Lapadula che dovrà conoscere bene la situazione societaria del Genoa per prendere una decisione sul futuro della sua carriera.

Falcinelli arriverà? Falcinelli potrebbe anche rimanere al Sassuolo, è un giocatore che nell'arco di due anni potrebbe finire in Nazionale. Potrebbe anche finire alla Sampdoria che dopo i soldi incassati dalle sue cessione potrebbe spendere 10-12 milioni per il suo acquisto.

Muriel resterà blucerchiato? Ci sono diverse possibilità che parta, dato che la sua cessione frutterebbe anche 20 milioni. Piace a diverse squadre, la stessa Lazio, che segue anche Falcinelli. La Sampdoria che si sta costruendo infatti sembra di buon livello. E' già stato preso Caprari, un attaccante molto interessante, c'è la presenza di una rosa competitiva con un allenatore come Giampaolo molto bravo, molto preparato.

