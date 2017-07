Rinnovo Donnarumma / Calciomercato Milan, atteso domani a Milano, la firma e poi la partenza per la Cina?

Gianluigi Donnarumma (LaPresse)

RINNOVO DONNARUMMA, CALCIOMERCATO MILAN, VACANZE FINITE PER GIGIO? – Potrebbero essere già finte le vacanze estive per Gigio Donnarumma, l’affare di calciomercato bollente in questa estate per il Milan: il portiere dopo la brutta avventura con la nazionale Under 21 all’Europeo infatti ha fatto armi e bagagli, e rinunciando alla maturità, è volato ad Ibiza insieme alla bella fidanzata Alessia Elefante e l’amico Enzo Raiola (cugino del famoso procuratore Mino Raiola). Pochi giorni di mare in cui il numero 99 rossonero è stato visto sereno e sorridente, prima del tanto atteso ritorno a Milano. Stando infatti alle ultime indiscrezioni di calciomercato provenienti dalla Gazzetta dello Sport Donnarumma è atteso già per la tarda mattinata di domani a Milano e più precisamente e a Milanello, dove ancora ad attenderlo vi sarebbe il rinnovo di contratto pronto per esse firmato con il Milan. Potrebbe quindi chiudersi domani l’annosa vicenda sul suo rinnovo di contratto che ha tento con il fiato sospetto e sollevato parecchie polemiche tra i tifosi del Milan. L’idea di base rimane quella dei 4 anni a 6 milioni di euro a stagione, ma rimane sempre un accordo di massima e non è un contratto firmato nei dettagli che rimangono ancora oscuri.

VENERDI PARTIRA’ CON IL CLUB PER LA CINA? – Di conseguenza all’ipotesi della ormai prossima firma di Donnarumma al rinnovo di contratto con il Milan i fan si chiedono se il portiere rossonero sarà presente alla trasferta cinese: la squadra assieme a Montella infatti prenderà il volo solo il prossimo venerdì. Come per gli altri nazionali (Locateli e Calabria) anche Donnarumma ha bisogno di diversi tempi di recupero ma se per i due citati prima si prospetta nelle prossime settimane del lavoro specializzato a Milanello, appare sempre possibile che il portiere possa partire per la tournee asiatica, rinnovo di contratto permettendo. Dopo tutto non abbiamo informazioni certe che l’accordo si chiuderà nei termini già annunciati: si sa che le parti sono vicini e c’è la voglia di continuare assieme ma sul piatto di certo vi è ancora ben poco più. Quello che è noto è che tra pochi giorni i rossoneri voleranno per disputare una serie di amichevoli internazionali in Cina per l'International Champions Cup: primo avversario il Borussia Dortmund il prossimo 18 luglio.

