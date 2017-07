CALCIOMERCATO INTER/ News, James Rodriguez al Bayern spinge Alexis Sanchez in nerazzurro (Ultime notizie)

Alexis Sanchez salta Otamendi (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: JAMES AL BAYERN SPINGE SANCHEZ IN NERAZZURRO? – Da diverse settimane molti addetti ai lavori rivelano che l'Inter di Suning effettuerà almeno un grande colpo prima della chiusura del calcioemrcato estivo. Il nome del cileno Alexis Sanchez, di proprietà dell'Arsenal, viene accostato ai nerazzurri con insistenza da molto tempo ed ora c'è un altro indizio che potrebbe portare l'ex Udinese e Barcellona a Milano. Questa mattina infatti il Bayern Monaco ha ufficializzato l'acquisto di James Rodriguez dal Real Madrid, colombiano indicato come sostituto di Douglas Costa che passerà invece alla Juventus, con i tedeschi quindi a chiamarsi fuori dalla corsa al cileno. Le destinazioni più probabili per Alexis Sanchez rimangono dunque l'Inter, il Manchester City e più defilato il Paris Saint-Germain, con i londinesi dell'Arsenal però sempre propensi a trattenerlo per lasciarlo partire a parametro zero tra un anno.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: D'AMBROSIO CREDE NEL MISTER – In attesa di grandi colpi di calciomercato da parte della proprietà cinese di Suning, intanto l'Inter ha aggiunto un tassello importante con l'arrivo in panchina dell'allenatore Luciano Spalletti. I nerazzurri sono al lavoro da pochissimi giorni ma dall'ambiente traspare una grande fiducia nel nuovo tecnico in vista della nuova stagione. Intervistato dal canale ufficiale Inter Channel, l'esterno italiano Danilo D'Ambrosio si è speso in maniera positiva riguardo all'impatto del tecnico di Certaldo: "Spalletti? Sembra la persona giusta, ora starà a noi giocatori tramutare sul campo gli insegnamenti suoi e di tutto lo staff. L'Inter deve tornare al vertice e per farlo ci sarà bisogno anche del contributo di chi arriverà a integrare il gruppo. Ora testa bassa e lavorare, senza fare proclami."

