Calciomercato Inter/ News, Torna di moda il nome di Yerry Mina (Ultime notizie)

Angel Di Maria ed Javier Pastore (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: TORNA DI MODA YERRY MINA – Da sempre l'Inter è una delle società italiane più attente ai giovani del panorama calcistico del Sud America e questa finestra di calciomercato non fa eccezione. Stando alla recenti indiscrezioni infatti, i nerazzurri sarebbero tornati sulle tracce di Yerry Mina, difensore colombiano di proprietà del Palmeiras già accostato al club cinomeneghino nel recente passato. Classe 1993, nella stagione in corso in Brasile Yerry Mina ha già segnato 3 reti in 10 apparizioni tra Serie A verdeoro e Copa Libertadores dall'alto del suo metro e 95 cm di altezza. In giornata il direttore sportivo Ausilio avrebbe preso contatto con l'agente Alessandro Lucci per mediare l'operazione ma non è detto che l'Inter debba mettere immediatamente le mani su Mina, preferendo riempire subito una delle due caselle da extracomunitario con l'acquisto di Dalbert dal Nizza.

PASTORE NEL MIRINO – In questa sessione di calciomercato estivo molti si aspettano un grande colpo da parte della proprietà cinese dell'Inter di Suning. In questa direzione i nerazzurri stanno monitorando la situazione di tre calciatori di proprietà del Paris Saint-Germain: il sogno è Angel Di Maria ma a centrocampo piace pure Blaise Matuidi e l'ultimo per cui l'Inter potrebbe fare sul serio è Javier "El Flaco" Pastore. Il ventottenne ex Palermo ha vissuto diverse stagioni piene di successi nella Capitale transalpina e la folta concorrenza potrebbe spingerlo a cercare una nuova avventura altrove. Tuttavia, il Psg sembra voler chiedere non meno di 40 milioni di euro per lasciar partire Pastore, elemento dalla buona duttilità tattica potendo essere schierato sia tra trequartista magari dietro ad Icardi che sulle corsi offensive in alternativa a uno tra Perisic e Candreva.

BORJA VALERO SI PRESENTA – L'Inter ha aggiunto un tassello davvero importante al proprio centrocampo in questo luglio di calciomercato. Dopo le visite mediche di ieri, quest'oggi Borja Valero ha firmato il nuovo contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi tre anni. Intervistato dal canale ufficiale Inter Channel, il centrocampista spagnolo ex Fiorentina ha parlato esprimendo le sue prime sensazioni riguardo a questa nuova avventura: "Sono veramente soddisfatto, per me è una grandissima sfida professionale che spero di affrontare al meglio. La mia duttilità? Negli ultimi anni ho giocato ovunque, anche per risolvere i problemi di formazione. Proverò a fare il meglio. Un saluto a tutti i tifosi dell'Inter, speriamo di fare belle cose insieme."

