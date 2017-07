CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Douglas Costa rimanda l'incontro per Bernardeschi (Ultime notizie)

Federico Bernardeschi al tiro (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: BERNARDESCHI RINVIATO – La Juventus sembra intenzionata a rinforzare il reparto avanzato sulle corsie in questo calciomercato. I bianconeri stanno cercando di chiudere in tempi brevi per Douglas Costa del Bayern Monaco ma la trattativa per l'ala brasiliana ha ritardato un'altra operazione, ovvero quella per l'acquisto di Federico Bernardeschi della Fiorentina. Stando alle indiscrezioni, nella giornata di oggi era atteso un incontro tra la dirigenza della Juventus e quella dei viola toscani per cercare di fare dei passi in avanti rispetto alla situazione attuale. C'è infatti ancora una certa distanza tra la domanda, 40 milioni di euro più bonus, e l'offerta, 30 più 5 milioni di bonus, con i bianconeri forti di poter chiudere entro la fine di agosto grazie alla volontà dello stesso Bernardeschi di lasciare la Fiorentina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: L'OPINIONE DI VELLUZZI – La Juventus lavora sempre con grande attenzione anche sui giovani sul calciomercato. L'ultimo nome emerso in orbita bianconera è quello di Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 di proprietà del Cagliari seguito pure dall'Inter. Interpellato da Sportitalia, il giornalista Francesco Velluzzi ha espresso il suo parere al riguardo spiegando: "L'emergenza grossa è a centrocampo, anche perchè potrebbe esserci un'ulteriore partenza che è quella di Khedira. Oggi Marotta era nuovamente a Milano probabilmente per un incontro abbastanza nascosto, perchè il quartier generale della Juve è un altro, Palazzo Parigi. Quindi Marotta probabilmente ha cercato di depistare. Si è allentata la trattativa col Cagliari per lo scambio Romagna-Del Fabro. Penso che nei dettagli ci sia un interesse - che però c'è anche da parte di altri - per il giovane centrocampista del Cagliari Barella, sul quale la Juve vorrà sicuramente strappare un'opzione. Questo è il discorso che si sta aprendo. Su Barella ci sono anche la Roma e l'Inter."

