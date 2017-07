CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Galatasaray e Nizza a caccia di Lichtsteiner (Ultime notizie)

Il presidente Andrea Agnelli (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GALATASARAY SU LICHTSTEINER – In questa sessione di calciomercato estivo la Juventus deve sistemare le corsie basse di difesa. Rescisso il contratto del brasiliano Dani Alves e con il Chelsea sulle tracce di Alex Sandro, c'è anche un altro terzino che potrebbe dire addio ai bianconeri da qui alla fine di agosto. Stiamo parlando dell'esterno elvetico Stephan Lichtsteiner, classe 1984 il cui contratto scadrà tra un anno, ovvero nel giugno del 2018. Protagonista lo scorso anno realizzando una rete e 4 assist in 30 apparizioni totali come rincalzo di lusso, Lichtsteiner è stato spesso accostato all'Inter nel recente passato ma, se non dovesse ricevere garanzie tecniche in merito al suo impiego in campo, per lui si profila una corsa a due. Sulle sue tracce, stando alle recenti indiscrezioni, si segnala infatti la presenza dei turchi del Galatasaray, che potrebbero avere a destra Lichtsteiner ed a sinistra Strinic del Napoli, ed i francesi del Nizza, reduci dal terzo posto in Ligue 1.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: PRUZZO SCETTICO SU DOUGLAS COSTA – La Juventus, secondo i rumors, pare aver completato l'acquisto di Douglas Costa con il Bayern Monaco in questo luglio di calciomercato. L'ala brasiliana classe 1990 arriverà dunque nella Torino bianconera con un'operazione complessiva da 46 milioni di euro divisi in due pagamenti ma non tutti ritengono accurata questa mossa. Intervenuto a Radio Radio, l'ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo ha espresso il suo parere riguardo al ventiseienne dicendosi abbastanza scettico: "Il Bayern si priva di un calciatore che non segna quasi mai, ma è un ottimo crossatore. Si vede che la Juve ha bisogno di un giocatore con questa caratteristiche."

