CALCIOMERCATO MILAN/ News, Asse col Torino, si tratta Zapata, Paletta e Niang (Ultime notizie)

Niang con la maglia del Watford (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: 3 OPERAZIONI CON IL TORINO – Il Milan è alle prese con il rinnovo di Donnarumma e l'acquisto di Lucas Biglia ma deve ragionare anche riguardo a qualche cessione prima della conclusione del calciomercato estivo. In particolare i rossoneri potrebbero instaurare un asse diretto con il Torino guidato dall'ex milanista Sinisa Mihajlovic visto che i granata sono interessati a tre elementi sul piede di partenza. Stiamo parlando dei difensori Gabriel Paletta e Cristian Zapata insieme con l'attaccante francese M'Baye Niang, di rientro dal prestito in Premier League al Watford. Per quanto riguarda l'italobrasiliano, non bisogna sottovalutare l'interesse anche da parte di altre formazioni come Valencia e Sassuolo mentre per il colombiano collega di reparto c'è da limare la valutazione del Milan e l'ingaggio elevato del calciatore. Incerta la situazione di Niang che, secondo i rumors, avrebbe rifiutato l'Everton forse per aspettare l'Arsenal a cui era stato accostato.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: PIOLI ASPETTA KALINIC – Il Milan sta vivendo una sorta di rivoluzione in questo calciomercato soprattutto per quanto riguarda il reparto avanzato. Partiti Deulofeu ed Ocampos e con Lapadula, Niang e Bacca sul piede di partenza, i rossoneri hanno acquistato Borini sull'esterno ed Andrè Silva come prima punta ma vorrebbero anche un altro centravanti da alternare al portoghese. Il nome caldo rimane quello di Nikola Kalinic, attaccante croato che la Fiorentina non ha intenzione di svendere. Dal ritiro precampionato inoltre, il tecnico viola Stefano Pioli ha dichiarato: "Lo aspetto in ritiro. E' un giocatore che mi piacerebbe allenare, devo capire le sue intenzioni e motivazioni parlandoci." Difficile dunque che il Milan riesca a strappare Kalinic alla Fiorentina per meno di 30 milioni di euro senza dimenticare anche l'interesse proveniente dal campionato cinese nel recente passato.

