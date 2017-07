CALCIOMERCATO MILAN/ News, Nuovi contatti col Genoa per Bertolacci (Ultime notizie)

Pierre Emerick Aubameyang (Lapresse)

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: ALTRI CONTATTI COL GENOA PER BERTOLACCI – I tanti nuovi acquisti messi a segno finora dal Milan sul calciomercato estivo spingono verso l'addio diversi elementi presenti nell'organico rossonero della passata stagione. Tra questi, per quanto riguarda la zona centrale del campo, sul piede di partenza c'è il centrocampista Andrea Bertolacci, per il quale si registra il forte interesse del Genoa. Lo scorso anno il mediano classe 1991 ha giocato in appena 18 occasioni ed è in cerca della continuità che lo aveva portato prorpio a vestire la maglia del Milan. Per Bertolacci si profila dunque un ritorno tra le fila dei rossoblu liguri con cui ha giocato per tre stagioni dal 2012 al 2015 ed il suo agente Lucci è atteso in queste ore presso la sede rossonera per definire i dettagli del trasferimento.

CALCIOMERCATO MILAN NEWS: TREVISANI SCETTICO SU AUBAMEYANG – La dirigenza del Milan non sembra certo volersi fermare in questo calciomercato estivo nonostante i tanti volti nuovi già arrivati a Milanello. I rossoneri hanno infatti diversi nomi nel mirino per completare il centrocampo con l'argentino Lucas Biglia della Lazio e l'attacco, dove si vive una corsa a due tra Nikola Kalinic della Fiorentina e Pierre Emerick Aubameyang, di proprietà del Borussia Dortmund. Nel corso delle edizioni di Sky Sport 24, il giornalista Riccardo Trevisani ha detto la sua opinione riguardo a questi profili seguiti dal Milan con grande interesse: "L’eventuale arrivo di Biglia migliorerebbe molto la situazione del Milan. Questo mila è forte, ma va completato. Aubameyang è giocatore straordinario, ma spenderei quei soldi in altri ruoli."

