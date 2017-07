CALCIOMERCATO MILAN/ News, sfuma definitivamente Juan Cuadrado? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Juan Cuadrado - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SFUMA DEFINITIVAMENTE CUADRADO? -

Il Milan in questa sessione di calciomercato sembra non essere mai sazio. Uno dei calciatori nel mirino a Juan Cuadrado, che Vincenzo Montella conosce bene avendolo già allenato con la maglia della Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però i bianconeri non lo lasceranno andare per una cifra inferiore a trentacinque milioni di euro. Il Milan ha già speso molto e al momento non sembra intenzionata a tirare fuori una cifra così importante per un calciatore che piace ma che non è centrale nel progetto del tecnico campano.

Nelle ultime ore poi si è sottolineato che la Juventus, anche se dovesse arrivare a prendere sia Douglas Costa che Federico Bernardeschi starebbe pensando di trattenere anche Juan Cuadrado per una squadra dal potenziale offensivo pazzesco. I rossoneri però ci hanno abituato in questa sessione di calciomercato a molte sorprese. Staremo a vedere se accadrà anche in questo caso.

RODRIGO ELY ALL'ALAVES (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato del Milan è stato caratterizzato da tantissimi colpi in entrata, il prossimo probabilmente sarà Lucas Biglia, ma da pochi in uscita. Tra i calciatori pronti a lasciare Milano c'è sicuramente il difensore brasiliano Rodrigo Ely. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale su Sky Sport, il calciatore sarà ceduto all'Alaves dove ha giocato negli ultimi mesi in prestito. Nato a Lajeado il 3 novembre del 1993 è cresciuto nel Gremio dal quale il Milan l'ha preso nell'estate del 2010.

Dopo due prestiti a Reggina e Varese il calciatore è stato ceduto a titolo definitivo all'Avellino dove in Serie B ha dimostrato di essere un potenziale crack. Riacquistato dal Milan il ragazzo è partito tra i titolari nelle prime giornate del campionato in cui l'allenatore era Sinisa Mihajlovic. Un espulsione e qualche brutta prestazione ne hanno condizionato la sua ascesa con il Milan che nello scorso gennaio lo aveva ceduto proprio all'Alaves ora sul punto di prenderlo a titolo definitivo.

