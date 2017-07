CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Dg Osasuna: "Per Berenguer aspettiamo gli azzurri" (Ultime notizie)

Alejandro Berenguer (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DG OSASUNA SU BERENGUER – In questa sessione di calciomercato estivo il Napoli è in cerca di rinforzi utili per dare un cambio a stagione in corso al tridente composto da Callejon-Mertens-Insigne. Preso Ounas dal Bordeaux proprio in questo senso, gli azzurri inseguono ora Alejandro Berenguer, classe 1995 di proprietà dell'Osasuna. Intervistato da Radio Crc, il direttore generale del club iberico ha spiegato apertamente: "Un incontro con il Napoli c’è già stato però stiamo ancora aspettando di avere un incontro pianificato in maniera definitiva. Non abbiamo posto alcun termine nella trattativa, vogliamo proseguire con il Napoli, Berenguer ha fatto le visite mediche con noi ma si sta allenando a parte nell'attesa di definire la sua situazione, speriamo di avere segnali dal Napoli nelle prossime ore."

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: BARTOLETTI SOTTOLINEA I RINNOVI – Tra movimenti in entrata e in uscita, il Napoli ha lavorato ed è tutt'ora impegnato sui rinnovi dei contratti per questo calciomercato. Interpellato da Radio Punto Zero, il giornalista Marino Bartoletti ha sottolineato proprio l'importanza della permanenza di alcuni campioni azzurri spiegando: "Il Napoli ha fatto una grandissima campagna acquisti: ha comprato Insigne, Mertens, Koulibaly, giocatori che sul mercato non si troverebbero. Non so se sia stato facile trattenerli ma la loro gioia di restare è confermata dalla volontà di arrivare prima in ritiro, ciò vuol dire che questa è una stagione davvero importante. Reina? Non posso credere che in questo campionato, che da tutti viene indicato come quello del raccolto, non ci sia lo spagnolo come portiere titolare per tanti motivi: sportivi ma anche umani e psicologici."

