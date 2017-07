CALCIOMERCATO NAPOLI/ News, Galatasaray vicinissimo al croato Ivan Strinic (Ultime notizie)

Mario Rui (Lapresse)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: STRINIC VERSO IL GALATASARAY – In questa sessione di calciomercato estivo sono diversi i calciatori che potrebbero salutare il Napoli prima della fine di agosto. Uno di questi sembra essere il terzino croato Ivan Strinic, poco impiegato dal tecnico Maurizio Sarri nella passata stagione ed ora scalzato dall'arrivo del portoghese Mario Rui dalla Roma, oltre ad esser già presente in rosa l'algerino Faouzi Ghoulam. Stando alle indiscrezioni più recenti, sulle tracce di Strinic, dato inizialmente vicino alla Roma per rimpiazzare proprio il lusitano, ci sarebbe il forte interesse dei turchi del Galatasaray, società sempre molto attenta ai giocatori della Serie A. L'addio di Strinic si colloca anche nella dimensione di poter trovare maggior spazio da titolare in vista del Mondiale in Russia dell'anno prossimo che il ventinovenne vorrebbe disputare con la Nazionale croata.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: CUPI SU MARIO RUI – L'acquisto di Mario Rui dalla Roma rappresenta il secondo colpo di calciomercato per il Napoli dopo quello di Ounas dal Bordeaux. Intervistato da Radio Crc, l'ex azzurro Cupi ha parlato del lusitano spendendo parole più che positive nei suoi confronti: "Sono sicuro che l’acquisto di Mario Rui il Napoli abbia fatto un passo in avanti, è un giocatore straordinario per qualità tecniche e fisiche. È un giocatore che può permettersi di fare quello che vuole con la palla, ho visto pochi esterni bassi con queste qualità tecniche. Secondo me il Napoli ha fatto un grande acquisto. È diventato un giocatore di Serie A, è un giocatore che veniva da una situazione difficile, ha messo in atto la sua voglia di arrivare fino a dove è arrivato. E’ arrivato per le qualità tecniche, fisiche ed ha la determinazione per giocare in queste piazze. È una persona che ti dà tutto. Può fare diversi ruoli, ha facilità di corsa impressionante, mi ricorda anche un po’ Roberto Carlos, paragone azzardato ma come caratteristiche mi ricorda lui. Ha un bel mancino, con queste doti se ne trovano pochi."

