CALCIOMERCATO ROMA/ News, Gabriel Rojas e Lucas Alario nel mirino (Ultime notizie)

Eusebio Di Francesco (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CONTATTI PER LUCAS ALARIO – La Roma, come indicato dal direttore Monchi, è al lavoro sul calciomercato su nomi non ancora usciti pubblicamente ed i nomi continuano a moltiplicarsi in orbita giallorossa. Per quanto riguarda il reparto avanzato, stando alle ultime indiscrezioni, la Roma avrebbe messo nel mirino l'argentino Lucas Alario, ventiquattrenne di proprietà del River Plate accostato da lungo tempo all'Inter, sempre attenta ai talenti del Sud America. I rumors rivelano di contatti prolungati tra la Roma ed i biancorossi da circa un mese ed i giallorossi sarebbero intenzionati a farsi avanti con una proposta da 15 milioni di euro, avvicinando quindi molto la clausola rescissoria attualmente fissata a 18 milioni. Il profilo di Lucas Alario potrebbe essere l'ideale per il vice Dzeko desiderato da Di Francesco.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: GABRIEL ROJAS COME TERZINO – Con Mario Rui in procinto di passare ufficialmente al Napoli, la Roma è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro da questo calciomercato estivo. Anche l'infortunio del brasiliano Emerson Palmieri preoccupa molto i giallorossi che starebbero guardando in Sud America per cercare un'alternativa valida. Stando alle indiscrezioni, la Roma starebbe pensando a Gabriel Rojas, esterno sinistro argentino di proprietà del San Lorenzo. Da poco promosso in prima squadra, il classe 1997 Rojas ha sin qui realizzato un assist in 11 partite tra i professionisti vivendo pure l'esperienza della Copa Libertadores, massimo torneo continentale per club. Il terzino argentino ha rinnovato il proprio contratto fino al 2020 appena lo scorso gennaio ma la prossima settimana la Roma potrebbe intensificare i contatti coi rossoblu per lui.

