CALCIOMERCATO ROMA/ News, Proseguono i contatti per Yarmolenko, Lucas si allontana (Ultime notizie)

Il presidente James Pallotta (Lapresse)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: NUOVI CONTATTI PER YARMOLENKO – La cessione di Mohamed Salah al Liverpool porta la Roma a cercare nuovi attaccanti esterni da questa sessione di calciomercato estivo. Tra i nomi più caldi accostati ai giallorossi nelle scorse settimane figura anche quello di Andriy Yarmolenko, ala destra di proprietà della Dinamo Kiev. Stando alle recenti indiscrezioni, l'ucraino classe 1989 potrebbe arrivare alla Roma per poco meno di 20 milioni di euro e per accelerare l'operazione sarebbe stato contattato anche l'agente del calciatore. Nell'ultima stagione con la Dinamo Yarmolenko ha realizzato 19 reti e 10 assist in 36 apparizioni totali dimostrandosi capace di offrire un contributo molto importante al reparto avanzato ed il suo arrivo potrebbe rappresentare una soluzione low cost rispetto ad altri nomi come quello di Lucas Moura del Psg.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LUCAS RESTA LONTANO – Sempre nell'ottica di rimpiazzare Salah, come raccontato in precedenza Yarmolenko non è l'unico profilo seguito dalla Roma sul calciomercato per l'attacco. Il vero sogno dei giallorossi si chiama infatti Lucas Moura, esterno offensivo brasiliano di proprietà del Paris Saint-Germain accostato pure all'Inter. L'ala verdeoro ha una valutazione vicina ai 40 milioni di euro ma il contratto in scadenza tra due anni, ovvero nel giugno del 2019, potrebbe convincere il club transalpino a cercare di cederlo immediatamente piuttosto che doverlo svendere tra un anno pur di monetizzare e non perderlo a parametro zero. Stando ai rumors però, se la Roma vorrà aggiudicarsi Lucas dovrà vedersela con la concorrenza dei turchi del Fenerbahce, pronti a farsi avanti proponendo il prestito con diritto di riscatto pur di avere il ventiquattrenne di San Paolo.

