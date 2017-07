Stefano Pioli (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO FIORENTINA NEWS, PIOLI PROMETTE NUOVI ACQUISTI. OFFERTA PER JONNY CASTRO (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato della Fiorentina prosegue in un clima surreale, tra proteste generali, una società teoricamente in vendita e diversi big dal futuro ancora incerto. Se Borja Valero è approdato all'Inter, i tifosi aspettano di capire se partiranno e dovese finiranno Bernardeschi e Kalinic. Il croato, intanto, ha raggiunto i compagni nel ritiro di Moena ma il Milan resta sempre una possibilità concreta. Pioli, come riporta La Nazioni, invita tutti alla calma e promette rinforzi in grado di puntellare la rosa laddove servono correttivi. Intanto dalla Spagna arriva una news interessante. Secondo quanto riportato dall'emittente Crtvg, la Fiorentina avrebbe offerto 12 milioni di euro al Celta Vigo per il terzino sinistro Jonny Castro. Gli spagnoli fanno muro e giudicano la proposta viola troppo bassa: per Castro servono 16 milioni, ovvero il pagamento della sua clausola rescissoria.

