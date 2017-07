Calciomercato Inter/ News, tramonta l'ipotesi Radja Nainggolan (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Radja Nainggolan - La Presse

CALCIOMERCATO INTER NEWS, TRAMONTA L'IPOTESI RADJA NAINGGOLAN -

L'ipotesi Radja Nainggolan per l'Inter sta per diventare un'utopia. Il colpo di calciomercato sognato da Luciano Spalletti e Walter Sabatini probabilmente non riuscirà. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il forte centrocampista belga sia vicino al rinnovo con la Roma nonostante le polemiche delle ultime ore. La prima è arrivata dai social network dove Kevin Strootman ha postato una foto che lo ritraeva insieme all'ormai ex compagno di squadra Antonio Rudiger, sperando, nei commenti, che fosse l'ultimo grande campione a lasciare la Roma.

Tra i tanti che hanno commentato c'è stato anche l'altro campione che ha lasciato la Roma e cioè Mohamed Salah che ha voluto sottolineare che il prossimo sarebbe stato proprio Radja Nainggolan. Le polemiche poi si erano amplificate dopo che lo stesso ex Cagliari aveva sottolineato una sorta di malcontento per il mancato rinnovo con la società capitolina. Rinnovo che però alla fine dovrebbe arrivare con l'Inter costretta a cambiare obiettivo di mercato in mezzo al campo.

ENRICO PREZIOSI CONFERMA L'AFFARE EMANUEL CECCHINI (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato dell'Inter si conferma improntato su una doppia strada. Da una parte si cercano calciatori dotati di grandissima qualità, mentre dall'altra si lavora all'acquisizione di giovani talenti per il futuro. Tra questi c'è anche il calciatore del Banfield Emanuel Cecchini che l'Inter dovrebbe prendere in collaborazione con il Genoa.

La conferma è arrivata direttamente dal presidente del Grifone che ha sottolineato in un'intervista rilasciata a TeleNord: "Io amo Cecchini. Arriverà al Genoa e poi si vedrà se resterà qui o andrà all'Inter nel futuro. Il calciatore è stato tesserato dall'Inter, io però ho già parlato con Walter Sabatini e gli accordi sono chiari. Il ragazzo giocherà a Genova da noi. Se poi dovesse accadere che questi accordi finiscano nel dimenticatoio, come accaduto già con Gianluca Lapadula e Juan Manuel Iturbe, ciò mi convincerebbe ancor di più a mollare perché vorrebbe dire che non sono capace di fare le cose".

© Riproduzione Riservata.