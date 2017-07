Calciomercato Juventus / News, Calamassi: Bernardeschi e Douglas Costa? Ottimi affari! (esclusiva)

Douglas Costa con labmaglia del Bayern Monaco (LaPresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS COSTA E BERNARDESCHI, IL PUNTO DI VENZO CALAMASSI (ESCLUSIVA)

Si annunciano giorni caldissimi per il calciomercato in entrata della Juventus: la dirigenza della Vecchia Signora è infatti ormai prossima a chiudere alcuni colpi importanti del mercato come Federico Bernardeschi dalla Fiorentina e Douglas Costa dal Bayer Monaco. Ma quali saranno i prossimi affari dei bianconeri? Tra i tanti le voci di mercato hanno messo in orbita Juventus Matuidi mentre in uscita è possibile che presto vedremo Alex Sandro e Mandragora, quest’ultimo magari in direzione Genoa per un anno di formazione in casa dei grifoni. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Venzo Calamassi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Matuidi potrebbe arrivare dal Paris Saint Germain? Sinceramente non mi fa impazzire, è vero che la Juventus dovrà fare diversi colpi di mercato ma Matuidi non mi sembra l'ideale per il centrocampo bianconero.

Douglas Costa dal Bayern Monaco? Perchè no, la Juventus dovrà rinforzare il suo reparto di esterni e Douglas Costa andrebbe bene in questo ruolo anche perchè è molto forte fisicamente.

Arriverà Bernardeschi? Un altro giocatore molto forte come esterno che potrebbe arrivare. Certo Bernardeschi dovrà crescere ma è un vero talento del calcio italiano.

Alex Sandro uscita sicura? Direi di sì anche perchè la Juventus dovrà far cassa per recuperare i soldi spesi nel calciomercato magari per rinvestirli.

Anche Mandragora partirà? Dovrebbe andarsene anche lui, magari al Genoa a fare esperienza. Un modo per migliorare, per crescere di più e diventare un calciatore di valore.

(Franco Vittadini)

