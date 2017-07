Calciomercato Juventus/ News, Douglas Costa + Federico Bernardeschi senza cedere Cuadrado (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi - La Presse

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, DOUGLAS COSTA + BERNARDESCHI SENZA CEDERE CUADRADO -

La Juventus che verrà sta nascendo a margine di un calciomercato che dovrebbe portare in bianconero nelle prossime ore il brasiliano del Bayern Monaco Douglas Costa. I bianconeri hanno capito che serve rinforzare ulteriormente l'attacco per puntare alla vittoria di una Champions League sfuggita ancora una volta per una finale persa contro un avversario alla portata, ma che ha saputo capitalizzare meglio le occasioni create. Oltre al carioca a Torino dovrebbe arrivare anche Federico Bernardeschi dalla Fiorentina, giocatore rapido e dotato di tecnica, piede e intelligenza al di sopra della media.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a differenza di quanto circolato nelle ultime ore, i bianconeri avrebbero deciso di trattenere Juan Cuadrado che nelle ultime settimane era stato dato da tutti in partenza. Con l'approdo a Torino di Patrick Schick e la presenza in rosa già di Mario Mandzukic e Marko Pjaca il 4-2-4 offrirebbe sicuramente diverse possibilità e l'imbarazzo della scelta a Massimiliano Allegri.

IL MILAN ASPETTA UNA CHIAMATA PER DE SCIGLIO (ULTIME NOTIZIE) – Tra gli obiettivi di calciomercato della Juventus non tramonta il nome di Mattia De Sciglio. Il terzino del Milan piace moltissimo a Massimiliano Allegri che lo fece debuttare proprio tra i rossoneri quando era sulla loro panchina. Secondo quanto riportato da Sky Sport in questo ultimo periodo sarebbero in aumento le possibilità di vedere approdare in bianconero il terzino della nazionale. Il Milan al momento ha sottolineato di non aver ricevuto nessuna offerta dalla Juventus, ma comunque sembra disponibile nel trattare la cessione del ragazzo se non addirittura in attesa proprio dei bianconeri.

De Sciglio dal canto suo sarebbe felice di riabbracciare proprio chi ha creduto di più in lui, quell'allenatore che esonerato dal Milan ha portato la carriera di Mattia De Sciglio a incrinarsi. L'arrivo anche di Ricardo Rodriguez in rossonero porta ad assottigliarsi ancor di più la possibilità dell'azzurro di giocare con la maglia del club bianconero. Abile a giocare su entrambe le fasce potrebbe prendere il posto a destra di Dani Alves e all'occorrenza sostituire anche Alex Sandro.

