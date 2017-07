Roma (Foto: Lapresse)

NASTASIC CALCIOMERCATO ROMA: I GIALLOROSSI A UN PASSO DAL DIFENSORE (ULTIME NOTIZIE) - Importantissima news di calciomercato riguardante la Roma: Matija Nastasic è a un passo dal vestire la casacca giallorossa. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha stupito i tifosi. Il ds Monchi, lavorando sotto traccia, è riuscito quasi a mettere le mani sul difensore ex Fiorentina, che adesso sta per fare ritorno in Italia. Nastasic è in forza allo Schalke 04 dal 2015, dopo la precedente esperienza di tre anni al Manchester City. Come riportato da Sky Sport, la presenza a Pinzolo di Pietro Chiodi, intermediario vicino a Ramadani, procuratore del giocatore, è l'indizio chiave della quasi imminente fumata bianca. La Roma conta già di chiudere oggi con i tedeschi, che chiedono 20 milioni di euro. Monchi, per il momento, ha messo sul piatto un'offerta di 12 milioni, ai quali potrebbero aggiungersi interessanti bonus. Il punto d'incontro è vicinissimo e la chiusura dell'affare anche. Battuta la concorrenza di Inter e squadre estere: Nastasic alla Roma è solo questione di ore.

