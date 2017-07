Lazio (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO LAZIO NEWS, SPRINT CON IL BESIKTAS PER TOLGAY ARSLAN (ULTIME NOTIZIE) – Sarà una giornata cruciale questa per il calciomercato della Lazio. I biancocelesti potrebbero infatti completare il trasferimento di Lucas Biglia al Milan e perdere così il loro capitano. Il Milan ha da tempo un accordo con il giocatore, mentre nelle ultime ore si è ridotta sempre di più la forbice tra domanda dei biancocelesti (20 milioni) e offerta del Diavolo (16 più bonus). L'agente dell'argentino è atteso oggi a Milano per l'eventuale fumata bianca, per la quale è ormai questione di tempo. Intanto la Lazio lavora anche al mercato in entrata, visto che sarebbe già stato individuato l'erede di Biglia. Si tratta di Tolgay Arslan del Besiktas, regista tedesco di origine turca, classe '90. Secondo quanto riportato da Cittàceleste.com, la Lazio avrebbe deciso di mettere sul tavolo 8,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del ragazzo. Affare in dirittura d'arrivo

