Biglia al Milan / Calciomercato: fumata bianca dietro l'angolo (ultime notizie)

Lucas Biglia (Foto: Lapresse)

BIGLIA AL MILAN CALCIOMERCATO: FUMATA BIANCA DIETRO L'ANGOLO - Lucas Biglia è sempre più vicino al Milan, che annuncerà così il suo ottavo colpo di calciomercato. La trattativa con la Lazio sta per sbloccarsi dopo lunghe settimane di tira e molla. Alla fine il presidente biancoceleste Claudio Lotito si è ammorbidito, ben conscio che è meglio vendere l'argentino adesso a una buona cifra che non perderlo la prossima stagione senza incassare un solo euro. Breve riassunto delle puntate precedenti: la Lazio chiedeva 20 milioni di euro per lasciar partire il regista argentino, mentre il Milan aveva inizialmente messo sul piatto 12-13 milioni. Il club capitolino ha fatto muro, quello rossonero – come riportato da Sky - ha alzato parzialmente l'asticella fino all'ultima proposta del weekend: 16 milioni più bonus. Adesso mancano solamente gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che a 18 milioni si possa chiudere. Intanto, oggi è atteso a Milano l'agente di Biglia, Enzo Montepaone. Obiettivo: sbloccare l'affare al più presto, così da consentire al Milan di arruolare l'argentino in tempo per la tournée in Cina.

