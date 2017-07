Calciomercato Napoli/ News, si può chiudere per Berenguer dell'Osasuna (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Berenguer - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SI PUO' CHIUDERE PER BERENGUER -

Il Napoli non si ferma nella corsa a giovani talenti in questa sessione di calciomercato. Ne ha parlato ieri sera Gianluca Di Marzio durante la consueta puntata di Calciomercato - L'Originale su Sky Sport. Questi ha sottolineato come sia in fase di crescita la fiducia di completare l'operazione che porterebbe in azzurro il giovane Berenguer dell'Osasuna. Gianluca Di Marzio ha specificato: "La fiducia ora è cresciuta. I prossimi saranno i giorni di Berenguer al Napoli. Il ragazzo non è partito per il ritiro con la sua squadra e credo che si potrà chiudere tutto in settimana".

Nato a Pamplona il 4 luglio del 1995, ha quindi compiuto da poco ventidue anni. Cresciuto proprio nelle giovanili del club spagnolo ha collezionato nelle ultime due stagioni 81 partite mettendo a segno anche quattro reti. Giocatore rapido e tecnico potrebbe fare la differenza con la maglia degli azzurri grazie a una tecnica al di fuori della media.

GHOULAM RINNOVA IL CONTRATTO (ULTIME NOTIZIE) - Siamo arrivati alla fine della telenovela di calciomercato che vede come protagonisti Faouzi Ghoulam e il Napoli. Ne ha parlato Ciro Venerato, giornalista della Rai, ai microfoni di TeleVomero: "Siamo davvero molto vicini al rinnovo di Faouzi Ghoulam con il Napoli. C'è la volontà da parte dell'entourage di firmare il contratto con il Napoli per quattro anni e c'è anche la volontà del ragazzo di proseguire l'avventura in azzurro. Manca ormai solo un piccolo tassello".

Della situazione ha poi specificato le tempistiche: "Prima del preliminare di Champions League il Napoli ha fatto capire che il calciatore sarà sereno e questo è un indizio che porta al suo rinnovo. La notizia è che nelle ultime ore il Napoli è diventato meno rigido sulla clausola da inserire all'interno del nuovo contratto. Potrebbe essere più bassa dei precedenti quaranta milioni di euro, cifra che aveva portato l'entourage di Faouzi Ghoulam a temporeggiare e propendere per il rifiuto della proposta".

