Calciomercato Roma/ News, colpo a sorpresa: preso Cengiz Under? (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, È FATTA PER CENGIZ UNDER -

Monchi non smette mai di stupire in casa Roma con un calciomercato fatto per ora però di tante cessioni illustri e pochissimi acquisti. Il prossimo potrebbe essere un turco classe 1997 di cui in patria parlano davvero benissimo, ma che ovviamente non ha l'esperienza per giocare ancora con una maglia così pesante come quella della Roma. Secondo quanto riportato da Centro Suono Sport pare che infatti la Roma sia a un passo dal chiudere l'affare per Cengiz Under del Medipol Basaksehir. Questi è un classe 1997 che può giocare in diversi ruoli e che in molti considerano l'erede di Hasan Sas. Rapido, tecnico e dotato di un buon piede nella Super Lig turca ha dimostrato di poter meritare una chance importante.

Con vent'anni da compiere tra tre giorni ci troviamo sicuramente di fronte a un possibile acquisto di grande rilevanza per il futuro. A Roma c'è un po' di paura per il precedente Ucan, giocatore arrivato come bella speranza e poi praticamente mai utilizzato da Rudi Garcia. C'è da dire però che Eusebio Di Francesco è considerato uno dei migliori allenatori in grado di lavorare coi giovani.

SI TORNA ALL'ASSALTO DI GREGOIRE DEFREL (ULTIME NOTIZIE) – Il calciomercato della Roma deve ancora entrare nel vivo, con tanti colpi che devono arrivare anche per sopperire alle pesantissime cessioni fatte da Monchi. Tra i nomi che circolano con più insistenza c'è quello di Gregoire Defrel, attaccante francese del Sassuolo che è stato messo nel mirino dai giallorossi ormai da diverso tempo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport la distanza tra domanda e offerta non dovrebbe essere un problema con i giallorossi che sono pronti a presentare una nuova proposta ai neroverdi, sperando di trovare stavolta la porta aperta.

Eusebio Di Francesco, nuovo allenatore della Roma, vede in Defrel un calciatore molto duttile che potrebbe adattarsi sia al ruolo di vice Edin Dzeko che giocare largo nel tridente sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Il ragionamento della società arriva in merito alla richiesta del club emiliano che sfiora i venti milioni di euro per un calciatore che comunque fino a questo momento non ha mai giocato in un top club.

