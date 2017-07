Sinisa Mihajlovic (Foto: Lapresse)

CALCIOMERCATO TORINO NEWS, PER L'ATTACCO SPUNTA RONY LOPES DEL MONACO (ULTIME NOTIZIE) - Il Torino è molto attivo sul calciomercato in entrata. L'obiettivo dei granata è quello di rinforzare la rosa in ogni reparto, così da regalare a Sinisa Mihajlovic una compagine in grado di disputare una stagione ricca di soddisfazioni. Mentre in difesa si continua a parlare di Zapata, in uscita dal Milan, in mezzo al campo è ressa tra Donsah e Imbula. Il primo, che lascerà sicuramente il Bologna, costa circa 7 milioni mentre il secondo il doppio, anche se i granata proveranno a proporre allo Stoke City un prestito oneroso con obbligo di riscatto, o operazioni simili. Il sogno, per il Torino, sarebbe acquistarli entrambi: vedremo se Cairo farà questo sforzo economico. Intanto il presidente ha così parlato del possibile addio di Belotti: “Ho scelto la clausola da 100 milioni per l'estero perché è molto elevata e per il momento nessuno si è fatto vivo. Sono contento sia con noi e spero rimanga. Non voglio immaginare un Torino senza Belotti”. Intanto i granata hanno messo nel mirino un nuovo obiettivo per il reparto offensivo. Si tratta di Rony Lopes, attaccante del Monaco rientrato alla base dopo il prestito al Lille. Il Torino pensa al prestito con riscatto obbligatorio.

© Riproduzione Riservata.