Cengiz Under/ Calciomercato Roma: video, chi è il turco a un passo dai giallorossi

Monchi in compagnia di Eusebio Di Francesco (Foto LaPresse)

CENGIZ UNDER CALCIOMERCATO ROMA: VIDEO, CHI E’ il TURCO A UN PASSO DAI GIALLOROSSI - Cengiz Under potrebbe presto diventare un giocatore della Roma. La trattativa di calciomercato si è sviluppata in maniera rapidissima: lo voleva la Juventus, e invece questo giovane potrebbe finire in giallorosso con Monchi che avrebbe bruciato la concorrenza. Chi è Cengiz Under? Lo chiamano “il Dybala di Turchia”: si tratta di un giocatore che deve ancora compiere 20 anni (lo farà il prossimo venerdì) e che milita nell’Istanbul Basaksehir, la squadra che, di fatto formatasi su volere del presidente turco Erdogan, ha fatto sensazione contendendo il campionato al Besiktas e raggiungendo la finale di coppa. In questa squadra, Cengiz Under ha giocato 43 partite mettendo a segno 9 gol e 7 assist; è partito titolare in 31 delle 32 partite di campionato nelle quali ha realizzato 7 gol. Lo paragonano a Dybala, ma rispetto all’argentino della Juventus ha caratteristiche leggermente diverse: nel 4-2-3-1 di Abdullah Avci, Under ha giocato praticamente sempre come laterale sinistro nella linea dei trequartisti alle spalle di Emmanuel Adebayor, al fianco di Marcio Mossorò e con Edin Visca sull’altro versante del campo. E’ mancino, e questa caratteristica gli permette di giocare anche a piede invertito; ha il gol nel sangue come abbiamo visto dalle cifre che è riuscito a mettere insieme.

Nella Roma di Eusebio Di Francesco, che sarà impostata con il 4-3-3, Cengiz Under sarebbe di fatto il primo sostituto degli esterni nel tridente: si giocherebbe il posto con Diego Perotti e Stephan El Shaarawy, ma all’occorrenza potrebbe anche andare a occupare una posizione di mezzala (molto offensiva). Qualora poi l’ex allenatore del Sassuolo dovesse decidere di giocare con il 4-2-3-1, il diciannovenne turco sarebbe utile anche per giostrare alle spalle della prima punta (Edin Dzeko). L’eventuale acquisto di Cengiz Under sarebbe il secondo colpo dalla Turchia, effettuato dalla Roma, nel giro di pochi anni: nell’estate del 2014 Walter Sabatini aveva portato a Trigoria l’allora ventenne Salih Uçan, che però in due stagioni con la maglia giallorossa ha messo insieme appena 10 partite. La speranza è che il talento dell’Istanbul Basaksehir, se sarà effettivamente comprato, possa avere un impatto più efficace e utile per le sorti della formazione guidata da Eusebio Di Francesco.

