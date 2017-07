NAINGGOLAN ALL'INTER/ Esclusiva di calciomercato, Pellegrini: l'affare si chiude, ma mi aspettavo di più

Radja Nianggolan all'Inter(LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PUNTO DI SANTE PELLEGRINI SU NAINGGOLAN (ESCLUSIVA)

Stagione di calciomercato difficile per l’Inter di Spalletti: la dirigenza nerazzurra ha tutta l’intenzione di fornire al nuovo tecnico una rosa del tutto rinnovata per la prossima stagione, ma al momento sono pochi i nomi sul tavolo, dove però spicca in questi ultimi giorni quello di Radja Nianggolan. Tanti invece quelli visti in uscita da Milano nella sua sponda nerazzurra: da Ranocchia a Nagatomo fino a Gabigol. Nel frattempo il nuovo tecnico dell’Inter continua a valutare i giocatori già presenti in rosa per capire quali potrebbero essere i prossimi movimenti di calciomercato. Per parlare di tutto questo abbiamo sentito il procuratore Sante Pellegrini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Nainggolan arriverà? Potrebbe anche essere e del resto l'Inter offre 50-60 milioni, con una Roma che sta cedendo tanti suoi giocatori. Dopo Salah che sembrava l'unico a partire c'è stato Rudiger e poi Paredes. Manolas che non si trova benissimo potrebbe andarsene anche lui. Di fronte a quest'offerta dell'Inter anche Nainggolan potrebbe partire con i tifosi della Roma molto delusi dopo il secondo posto della scorsa stagione...

Dalbert diventerà nerazzurro? Sinceramente mi aspettavo qualche colpo in più dell'Inter un po' come il Milan. Dalbert poi non mi convince. So però che Sabatini è un ottimo direttore sportivo, il migliore in Italia, sta preparando qualche grande colpo per l'Inter, alla Di Maria tanto per intenderci.

Brozovic resterà? No, credo che possa andarsene con l'Inter che attraverso la sua cessione e quella di Medel potrebbe far cassa.

Ranocchia partirà? Penso proprio di sì, che dovrebbe partire come tanti altri giocatori nerazzurri che lasceranno la squadra di Spalletti durante questo calciomercato.

Nagatomo se ne andrà? Come ho detto prima l'Inter è intenzionata a lasciar andare tanti giocatori per avere una rosa meno vasta, per fare una rivoluzione nella sua squadra.

