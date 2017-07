RINNOVO DONNARUMMA / Calciomercato Milan: odissea finita, Gigio ha firmato fino al 2021

Gianlugi Donnarumma, 18 anni (Foto LaPresse)

RINNOVO DONNARUMMA: CALCIOMERCATO MILAN, GIGIO HA FIRMATO FINO AL 2021 - Gianluigi Donnarumma ha firmato il rinnovo del contratto: è terminata l’odissea di calciomercato di casa Milan, finalmente è stata messa la parola fine su una vicenda che ha vissuto di mille sfumature, trattative, proposte e controproposte e colpi di scena. Donnarumma si lega al Milan fino al 2021: la firma è per un prolungamento di quattro anni (e non di cinque, come si era detto inizialmente), mentre è confermata la cifra di 6 milioni di euro a stagione che il portiere riceverà. Sono tutti soddisfatti: lo stesso Donnarumma che, così si è detto negli ultimi tempi, non avrebbe voluto lasciare il Milan, Mino Raiola che ottiene un aumento dell’ingaggio e presumibilmente una commissione più sostanziosa, la società rossonera che non rischia più di veder partire Gigio a parametro zero o a prezzo di saldo - qualora dovesse arrivare una cessione a breve termine - e anche la famiglia, in particolare il fratello Antonio che torna a giocare nel Milan dopo sette anni (era nel settore giovanile) e come abbiamo detto ha firmato un contratto da un milione dopo l’esperienza nell’Asteras Tripolis. L’accordo non è ancora stato ufficializzato ma, come detto da Sky Sport, è tutto fatto: si attende solo il comunicato da parte del Milan. (agg. di Claudio Franceschini)

RINNOVO DONNARUMMA: CALCIOMERCATO MILAN, IL PORTIERE IN SEDE CON IL FRATELLO - Sono le ore decisive per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma: il portiere del Milan è atterrato verso l’ora di pranzo a Linate, di ritorno dalle vacanze ad Ibiza, e in compagnia del fratello Antonio e del papà Alfonso si è recato con Enzo Raiola presso la sede del club dove dovrebbe apporre finalmente la firma sul contratto quinquennale. La telenovela è finita: la fumata bianca è davvero vicina, a Casa Milan si dovrebbe consumare il tanto agognato rinnovo. Per il quale è stato necessario il braccio di ferro, che alla fine porterà a Gigio 6 milioni l’anno per le prossime cinque stagioni. Donnarumma inizialmente non avrebbe voluto firmare: la trattativa condotta da Mino Raiola era stata chiusa con la famosa dichiarazione di Marco Fassone che chiudeva le porte al prolungamento del contratto. Da lì in avanti è stato un susseguirsi di fatti e controfatti: la conferenza stampa di Raiola che spiegava i motivi della scelta, i ripensamenti del portiere del Milan duramente contestato durante gli Europei Under 21, la marcia indietro da parte del suo procuratore, la porta riaperta da Fassone e Massimiliano Mirabelli che hanno ritoccato l’ingaggio e, soprattutto, hanno inserito come ulteriore sprone per Gigio il ritorno del fratello Antonio, che ha nove anni in più e all’epoca del settore giovanile aveva già giocato con la maglia rossonera. Per Antonio Donnarumma 1 milione di ingaggio, per Gigio invece la possibilità di fare pace con i tifosi del Milan e difendere ancora la porta della squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

L’estate di Donnarumma dunque va verso una chiusura positiva: è stata davvero travagliata. Non soltanto il mancato rinnovo e le accuse di tradimento da parte dei sostenitori del Milan: Gigio è entrato nel vortice delle polemiche anche per altri due fatti. Il primo, gli Europei Under 21: in Polonia l’Italia è stata eliminata in semifinale dalla Spagna, perdendo due delle quattro partite giocate. Donnarumma ha incassato sei gol e, in particolare contro le Furie Rosse, non è apparso impeccabile; forse per la prima volta si sono sprecati dubbi tecnici sulle effettive capacità dell’estremo difensore. Come se non bastasse, appena rientrato dall’avventura con gli Azzurrini Gigio ha deciso di non effettuare l’esame di maturità: lo aveva anche rimandato con tanto di richiesta scritta al ministero, ma il giorno in cui avrebbe dovuto sostenere la prima prova ha deciso di volare a Ibiza per le vacanze. Cosa che gli ha procurato un’altra ondata di polemiche, e anche una lettera scritta dal ministro Fedeli che gli ha ricordato l’importanza del diploma, consigliando a Gigio di sostenere la maturità il prossimo anno (quando avrebbe effettivamente l’età “giusta”: da privatista si sarebbe maturato con un anno di anticipo, come previsto). Ora tutto questo passa in secondo piano: Donnarumma è pronto a firmare il contratto che lo legherà al Milan per altri cinque anni, a meno che ovviamente non arrivi la più classica delle grandi offerte…

© Riproduzione Riservata.