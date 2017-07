Theo Hernandez/ Calciomercato, chi è il nuovo acquisto del Real Madrid

Theo Hernandez è il nuovo acquisto del Real Madrid (Foto LaPresse)

THEO HERNANDEZ, CHI E’ IL NUOVO ACQUISTO DEL REAL MADRID - Si è presentato al Santiago Bernabeu e ai suoi nuovi tifosi destando qualche perplessità: nel momento di effettuare qualche palleggio, Theo Hernandez non è durato cinque secondi e si è mostrato piuttosto goffo. Il nuovo acquisto del Real Madrid tuttavia non è stato certo acquistato per fare il funambolo o il giocoliere: per quello, i blancos hanno ampiamente varietà di scelta, anche se Cristiano Ronaldo dovesse essere ceduto. Theo Hernandez è un difensore: arriva al Real Madrid dopo aver trascorso l’ultimo anno in prestito nell’Alavés, ma soprattutto dopo dieci anni nell’Atletico. Non sono rari gli scambi tra due società rivali: tra i più eclatanti si ricordano soprattutto quelli di Hugo Sanchez, attaccante messicano che ha fatto la fortuna di entrambe le squadre, e quello di Raul Gonzalez Blanco. La cui storia è simile a quella di Hernandez, perchè anche lui aveva cominciato con i Colchoneros; a differenza del difensore francese però l’ex numero 7 era passato subito all’altra sponda, mentre Theo Hernandez ha fatto in tempo anche a giocare una stagione con l’Atletico Madrid B. Il Real Madrid lo ha pagato 30 milioni di euro, dimostrando di credere molto in lui; se vogliamo continuare a fare paragoni, due possono essere le strade che il giovane francese potrebbe percorrere.

Una è quella di Danilo, pagato a peso d’oro dal Porto ma mai esploso e ora vicino all’addio (ma non andrà alla Juventus, che come extracomunitario ha scelto definitivamente Douglas Costa); l’altra è quella del connazionale Raphael Varane, che il Real Madrid aveva pescato dalla Francia semisconosciuto e che è diventato, tra alti e bassi, una delle colonne portanti nella difesa che ha vinto per due anni consecutivi la Champions League. Dal punto di vista tattico invece Theo Hernandez è soprattutto un terzino sinistro; tuttavia può giocare anche come difensore centrale. Bisognerà capire quale sia l’idea di Zinedine Zidane: chiaramente sarà difficile vedere l’ex Atletico Madrid subito in campo, anche se Pepe ha lasciato un posto in mezzo allo schieramento difensivo e gli altri (appunto Varane, poi Nacho Fernandez) potrebbero essere “attaccabili” per la formazione titolare. Come terzino sinistro Hernandez subirebbe la concorrenza di Marcelo senza riuscire a vincerla; ha comunque ancora 19 anni e tutto il tempo per crescere. A patto che non gli tremino le gambe, come successo nel giorno della sua presentazione…

© Riproduzione Riservata.