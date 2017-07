Bernardeschi Juventus/ Calciomercato, le parole del viola: non ho fretta, ma chi non vorrebbe i bianconeri?

Federico Bernardeschi, 23 anni: obiettivo di calciomercato della Juventus (LaPresse)

BERNARDESCHI JUVENTUS: CALCIOMERCATO, LE PAROLE DEL TALENTO VIOLA - Federico Bernardeschi resta in pole position negli obiettivi di calciomercato della Juventus: chiuso l’arrivo di Douglas Costa, arrivato ieri sera a Torino e già sottoposto alle visite mediche di rito, il club bianconero punta ora a coprire l’altra fascia offensiva con il talento della Fiorentina che, con il contratto in scadenza nel 2019, ha già comunicato alla società viola di non voler rinnovare. Io penso a giocare, al resto pensano società e dirigenti: sono tranquillo e non ho fretta”, così ha parlato Bernardeschi in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. Subito dopo il talento dell’Under 21 ha aggiunto “a chi non piacerebbe giocare nella Juventus?”. Certo una dichiarazione che significa tutto e niente, perchè tanti calciatori giovani risponderebbero in questo modo a precisa domanda; cresce comunque la forte sensazione che l’affare si possa davvero concludere, perchè Bernardeschi e la Juventus avrebbero da tempo trovato un accordo e perchè la Fiorentina è entrata nell’ordine delle idee di venderlo. A tale proposito Stefano Pioli ha commentato dicendo che “mi sarebbe piaciuto allenare Bernardeschi, ma abbiamo bisogno di gente motivata”. Come dire: è inutile trattenere un calciatore che ha già deciso di chiudere la sua esperienza con la squadra. Dunque la Juventus è pronta a piazzare il secondo colpo: dopoDouglas Costa, il numero 10 della Fiorentina potrebbe arrivare a completare il quadro del reparto offensivo per la prossima stagione.

Il problema sarà capire più che altro quando la trattativa di calciomercato si potrà sbloccare, e quando andrà in porto. Come sappiamo, tra Juventus e Fiorentina esiste una rivalità piuttosto importante: storie di campo ma anche screzi di calciomercato, dall’affare Roberto Baggio (1990) al clamoroso tentativo di inserimento bianconero per Dimitar Berbatov, che alla fine in Italia non arrivò proprio. Ancora più recente fu il caso di Juan Cuadrado: era il sogno proibito di Antonio Conte, il giocatore aveva deciso di lasciare la Fiorentina ma la società viola fece muro e alla fine lo vendette al Chelsea. Causando così la rottura definitiva tra il tecnico salentino e la Juventus; paradossalmente, Conte ritrovò poi il colombiano a Stamford Bridge ma dopo poche settimane lo lasciò partire, proprio con direzione Juventus. Ad ogni modo, l’operazione per portare Bernardeschi in bianconero continua: la base sulla quale si tratterà è di circa 40 milioni di euro, difficilmente la Fiorentina sarà intenzionata a fare sconti e dunque il punto di domanda riguarda la volontà dei campioni d’Italia di spendere questa cifra, avendo già acquistato Douglas Costa e sapendo di dover investire anche per il famoso centrocampista, che rimane un nervo scoperto in questo inizio estate 2017. Quando dunque arriverà la tanto attesa fumata bianca? E se non arrivasse, su quale altro obiettivo di calciomercato potrebbe fiondarsi la Juventus?

