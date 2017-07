Biglia/ Calciomercato Milan, oggi le visite mediche con la Lazio, i rossoneri attendono una risposta

Lucas Biglia (LaPresse)

BIGLIA CALCIOMERCATO MILAN, OGGI LE VISITE MEDICHE CON I BIANCOCELESTI – Pare essersi arenata la trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Lucas Biglia al Milan in questa finestra di mercato estiva. Come è noto infatti la dirigenza rossonera ha già un accordo con il giocatore ma manca ancora la quadra definita con la Lazio che possiede il cartellino dell’argentino. Biglia che giorni fa, d’accordo con la società aveva congelato i classici controlli medici e il conseguente arrivo al ritiro ad Auronzo di Cadore, dopo l fallimentare incontro di ieri tra le due società, oggi è atteso nella capitale per effettuare le visite mediche. L’affare non è ancora svanito anche perché la volontà dello stesso Biglia di vestire la maglia rossonera è forte ma di certo paiono svanite le speranza dei tifosi del Diavolo di vedere l’argentino presto a Milanello. Rimane però ancora in dubbio la presenza dello stesso mediano al ritiro biancoceleste a Auronzo di Cadore.

BIGLIA, CALCIOMERCATO MILAN, I ROSSONERI ATTENDONO MA – Nonostante i contatti avvenuti ieri tra Milan e Lazio l’affare di calciomercato di Lucas Biglia, pare che la situazione non si sa ancora sbloccata. La distanza tra domanda e offerta per il cartellino del italo argentino è minima (ballano 4-5 milioni di euro) ma i due club non vogliono per il momento scendere dalle loro posizioni. Intanto il Milan ha di fatto concesso altre 24 ore alla Lazio e al giocatore, e poi comincerà a volarsi verso altri papabili obbiettivi di mercato, come il nome di Grzegorz Krychowiak, polacco in forza al Psg, oltre che quello di Milan Badelj sponsorizzato dallo stesso tecnico dei rossoneri Vincenzo Montella. Sembra quindi che per la dirigenza Fassone&Mirabelli la priorità rimanga Lucas Biglia ma il Milan non è disposto ad attendere in eterno la Lazio, nonostante lo stesso giocatore abbia già dato il suo convinto sì al progetto rossonero. Nota la pervicacia di Lotito appare difficile che il nodo si possa sciogliere comunque tanto presto.

