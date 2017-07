Calciomercato Milan/ News, se salta Biglia arriva Badelj (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Lucas Biglia - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, SE SALTA LUCAS BIGLIA ARRIVA MILAN BADELJ -

La trattativa di calciomercato che dovrebbe portare Lucas Biglia al Milan è davvero molto complicata. Tutti sanno che trattare con Claudio Lotito non è di certo facile, perché questi, giustamente, vuole valorizzare le vendite di eventuali campioni in uscita dalla Lazio. La necessità del Milan di comprare un regista in mezzo al campo però obbliga la società a valutare un'eventuale alternativa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il nome già in mente da diverso tempo è quello del croato della Fiorentina Milan Badelj che potrebbe arrivare anche in tandem con il suo attuale compagno sia di club che di nazionale Nikola Kalinic.

Nato a Zagabria il 25 febbraio del 1989 è un centrocampista dotato di grande personalità oltre che anche della possibilità di gestire i tempi di gioco con grande intelligenza. Cresciuto nella Nk Zagabria è stato acquistato dalla Dinamo nell'estate del 2005. Dopo alcuni anni alla Lokomitiva e il ritorno alla Dinamo il calciatore arriva nell'Amburgo per la sua prima esperienza in un campionato di assoluto livello. La Fiorentina lo ha acquistato nel 2014, dandogli sempre molto spazio e facendogli conoscere in maniera importante il calcio italiano.

BERTOLACCI SEMPRE PIU' VICINO AL GENOA (ULTIME NOTIZIE) - Il Milan è pronto a una cessione importante in una campagna scintillante di calciomercato. I rossoneri infatti stanno per cedere Andrea Bertolacci al Genoa dal quale lo avevano acquistato due stagioni fa per ben venti milioni di euro. Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, ha ribadito che al momento l'operazione è in dirittura d'arrivo. Per fare una percentuale il giornalista si è sbilanciato dando più del settanta per cento per la buona riuscita di questa.

Pare che sia stato lo stesso Andrea Bertolacci a spingere per un ritorno al Genoa dove comunque si è trovato molto bene. Bisognerà vedere poi quale sarà la modalità di cessione anche perché i rossoneri non sembrano intenzionati a vivere una pesante minusvalenza in questa sessione di calciomercato. Nonostante comunque ci siano molte offerte sul piatto e la possibilità di scelta il calciatore ha già deciso e ora le due società dovranno per forza di cose trovare una definizione a questa interessante trattativa.

© Riproduzione Riservata.