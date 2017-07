Douglas Costa / Calciomercato Juventus, visite mediche con il brasiliano, la quadra con il Bayern

Douglas Costa (LaPresse)

DOUGLAS COSTA CALCIOMERCATO JUVENTUS, OGGI LE VISITE MEDICHE PER IL BRASILIANO – Douglas Costa è a Torino: l’ultimo colpo di calciomercato della Juventus è atteso questa mattina già al JMedical per effettuare le visite mediche di rito, per controllare l’idoneità del calciatore brasiliano. È capitato che al controllo medico alcuni giocatori venissero blocchati e le loro trattative da chiuse svanissero in un nulla di fatto, ma i tifosi bianconeri possono esse più che ottimismi. L’esterno del Bayer Monaco è impaziente di iniziare questa avventura alla Juventus e a Vinovo sia il tecnico Massimiliano Aleggi che l’amico Medhi Benatia sono pronti ad abbracciarlo: proprio il centrale bianconero ieri sera si era lasciato scappare un tweet affettuoso nei confronti di Douglas Costa “Benvenuto a Torino fratello” a cui lo steso brasiliano aveva subito risposto “Grazie fratello”.

DOUGLAS COSTA, CALCIOMERCATO JUVENTUS, LA QUADRA CON IL BAYERN – L’affare Douglas Costa si è chiuso in un incontro lampo ieri pomeriggio tra la dirigenza della Juventus e quella del Bayer Monaco, che le parti in causa fossero vicine si sapeva già a tempo e da giorni l’agente del giocatore e i bianconeri erano in fittissimi rapporti. Già lunedì scorso le due società avevano trovato un accordo di massima ma l’affare era ancora lontano dal considerassi chiuso: per questo l’incontro di ieri era stato preparato con grande attenzione. Ieri a Caselle son infatti stati visti ad Beppe Marotta, il ds Paratici e anche l’agente di Douglas Costa e intermediario con i tedeschi Giovanni Branchini, oltre che il segretario Maurizio Lombardo. La compagine bianconera si è quindi seduta di fronte all’ad bavarese Karl Heinz Rummenigge con il quale ha chiuso l’affare con la formula del prestito a 6 milioni di euro con obbligo a condizioni prefissate a 40.

