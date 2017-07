Inigo Martinez all'Inter/ E il colpo a sorpresa del calciomercato nerazzurro?

Spalletti attende il colpo Inigo Martinez (foto LaPresse)

CALCIOMERCATO INTER: E’ INIGO MARTINEZ IL COLPO A SORPRESA? - Il calciomercato dell’Inter fatica ancora a decollare, anche se il primo colpo, quello di Skriniar dalla Sampdoria, potrebbe essere solo il primo di una lunga lista, con i nerazzurri pronti a contendere il ruolo di protagonisti del mercato ai “cugini cinesi” del Milan. Si è parlato di Di Maria dal Paris Saint Germain e di Nainggolan dalla Roma come nomi principali, ma il primo grosso colpo nerazzurro potrebbe essere quello relativo all’arrivo alla Pinetina di Inigo Martinez, colonna difensiva della Real Sociedad che ha sfiorato la qualificazione in Champions League nella Liga Spagnola dell’ultimo anno. Il giocatore della formazione di San Sebastian starebbe iniziando a pensare all’eventualità di lasciare la Spagna: l’Inter per convincerlo avrebbe pronto un contratto da 4 milioni di euro a stagione, ma per portato via dalla Real Sociedad l’esborso monetario dovrebbe essere molto pesante.

CALCIOMERCATO INTER: IL CLUB PRONTO A PAGARE LA CLAUSOLA - Inigo Martinez infatti si muoverà dalla Real Sociedad solo dietro l’esborso della clausola rescissoria che il club basco ha fissato per lui. Si tratta di 32 milioni di euro, una cifra non indifferente ma che secondo diverse fonti della stampa spagnola, l’Inter sarebbe pronta a sborsare per puntellare una difesa che è stata il vero punto debole della formazione nerazzurra nella scorsa stagione, e che Luciano Spalletti vorrebbe iniziare a blindare proprio con l’arrivo di Martinez. A complicare la trattativa ci sarebbe il fatto che la Real Sociedad ha già lasciato partire di recente un gioiello della sua retroguardia, ovvero Yuri Berchiche passato tra le fila del Paris Saint Germain. Da Milano non arrivano conferme su contatti ufficiali già avviati, ma Inigo Martinez sembra rispondere al profilo di difensore centrale che fa al caso di Spalletti, che sembra aver già dato il benestare alle cessioni di Brozovic, Perisic e Joao Mario per arrivare a Nainggolan, Di Maria e al difensore basco, che con il pagamento della clausola potrebbe essere portato in nerazzurro senza neanche trattare con la Real Sociedad.

© Riproduzione Riservata.