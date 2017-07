Aubameyang al Milan?/ Calciomercato news, assalto al gabonese del Borussia Dortmund

Pierre-Emerick Aubameyang: il Milan punta forte su di lui (Foto LaPresse)

AUBAMEYANG AL MILAN? CALCIOMERCATO NEWS, I ROSSONERI CI PROVANO - Il Milan ci prova sul serio per Pierre-Emerick Aubameyang. Fino a questa metà di luglio la società rossonera è stata la regina del calciomercato: sette acquisti e il sospirato rinnovo di Gianluigi Donnarumma hanno fatto schizzare alle stelle le quotazioni della squadra. Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli però puntano al pezzo da novanta: l’attaccante da 20 e più gol, il nome forte che possa far sognare i tifosi ancor più dell’imponente campagna acquisti realizzata fino a ora. Aubameyang corrisponde al profilo: gli anni nel Borussia Dortmund l’hanno reso bomber di primo livello e il Milan ha tutte le intenzioni di andare a caccia del suo cartellino. L’assalto potrebbe cominciare nel weekend: domani infatti si chiuderà ufficialmente il calciomercato cinese, dettaglio non trascurabile visto che il Tianjin allenato da Fabio Cannavaro ha messo gli occhi sul gabonese e ovviamente si può permettere un grosso investimento. Tuttavia l’ex pallone d’Oro ha già chiuso l’acquisto di Anthony Modeste e dunque potrebbe forse aver allentato la presa su Aubameyang; il Milan è pronto a trattare anche sulla base dei 60 milioni di euro chiesti dal Borussia Dortmund, come riporta la Gazzetta dello Sport. I rossoneri hanno deciso che Aubameyang dovrà essere il primo riferimento per l’attacco e vogliono provare a chiudere anche in tempi brevi.

Come ben sappiamo, per Aubameyang quello al Milan sarebbe un ritorno. Il gabonese era arrivato in Italia giovanissimo: aveva 17 anni, e dopo le giovanili in Francia i rossoneri gli avevano messo gli occhi addosso. Sei mesi con la Primavera, poi 7 gol nelle sei partite della Champions Youth Cup. Il Milan ci credeva, ma i prestiti transalpini (Digione, Lille e Monaco) non sono andati come previsto e alla fine il Saint Etienne lo ha preso in prestito per poi riscattarlo. Da lì l’esplosione sulla scena internazionale, e quattro anni a Dortmund nei quali ha realizzato 120 gol in 188 partite. Per dare un’idea, nello stesso arco temporale e con una sola gara in meno un certo Robert Lewandowski ha segnato 103 reti nella sua esperienza giallonera. Che Aubameyang sia già oggi uno degli attaccanti più forti sul panorama del calcio europeo è un dato di fatto; in più Vincenzo Montella potrebbe all’occorrenza utilizzarlo come esterno, ruolo che il gabonese ha ricoperto soprattutto nei primi anni della carriera. In questo modo potrebbe creare un tridente con lui, Suso e André Silva in campo nello stesso momento, o magari aprire al 4-2-3-1 inserendo anche il talento di Hakan Calhanoglu. Tante soluzioni a disposizione dell’allenatore del Milan, ma prima la società dovrà provare a chiudere l’acquisto dell’attaccante del Borussia Dortmund.

