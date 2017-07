CALCIOMERCATO MILAN/ News, Lucas Biglia in cima alla lista dei desideri (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Lucas Biglia - La Presse

CALCIOMERCATO MILAN NEWS, LE ALTERNATIVE A LUCAS BIGLIA -

Il calciomercato del Milan ora si è fermato alla ricerca di un regista di centrocampo. Nonostante il preferito sia assolutamente Lucas Biglia della Lazio non ci si può fermare su un obiettivo e perdere di vista la possibilità di prendere altri calciatori importanti. Se dovesse saltare l'arrivo del capitano della Lazio di Simone Inzaghi i biancocelesti potrebbero dover puntare su un altro calciatore comunque importante. Secondo Sky Sport il primo e più immediato sostituto è Milan Badelj della Fiorentina. Il croato potrebbe rientrare in un pacchetto che comprenderebbe l'arrivo a Milano di Nikola Kalinic.

Non solo lui perché nel mirino ci sarebbe anche il polacco del Paris Saint German Krychowiak. Arrivato in Francia per volere di Unai Emery alla fine ha trovato poco spazio. Sarebbe di certo rispetto agli altri due un salto nel buio perché nonostante la maturata esperienza internazionale non ha avuto ancora mai la possibilità di giocare nel nostro campionato.

SI ASSOTTIGLIA LA DISTANZA TRA DOMANDA E OFFERTA PER BIGLIA (ULTIME NOTIZIE) – Il Milan vuole completare con i botti questa sessione di calciomercato che nonostante sia iniziata relativamente da pochi giorni ha visto arrivare in rossonero già tantissimi calciatori importanti. Uno degli ultimi tasselli è rappresentato dal centrocampista centrale di riferimento che dovrebbe essere Lucas Biglia della Lazio. Il regista della nazionale argentina piace molto a Vincenzo Montella anche se trattare con Claudio Lotito non è mai stato facile. Gli ultimi aggiornamenti sulla questione li ha dati l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. Il giornalista ha parlato ai microfoni di SportItalia, sottolineando:

