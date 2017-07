Calciomercato Napoli/ News, nel mirino dei partenopei c'è Felipe Anderson (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Felipe Anderson - La Presse

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, NEL MIRINO FELIPE ANDERSON DELLA LAZIO -

Il Napoli continua la sua campagna acquisti in questa sessione di calciomercato alla ricerca di giocatori talentuosi per il reparto offensivo dove Maurizio Sarri vuole altri esterni. Il 4-3-3 del tecnico campano infatti si potrebbe impreziosire di un calciatore molto talentuoso come Felipe Anderson della Lazio. Calciomercato.com riporta come la stampa romana abbia sottolineato la volontà del club campano di fare pressing sul club biancoceleste per far sì che possa partire proprio il talento brasiliano.

Esploso con la maglia della Lazio nell'ultima stagione è stato piuttosto offuscato dal talento di Keita Baldè Diao che piano piano gli ha rubato il posto. Felipe Anderson potrebbe giocare con continuità nel modulo di Maurizio Sarri. Inoltre lo stesso ragazzo sarebbe felice di cambiare aria in un anno che porta alla delicatissima kermesse nazionale dei Mondiali che si giocheranno nell'estate prossima in Russia.

ZAPATA VERSO IL TORINO (ULTIME NOTIZIE) – Duvan Zapata è a un passo dal diventare un calciatore dell'Udinese. Il lungo attaccante colombiano in questa sessione di calciomercato è tornato al Napoli dopo un prestito biennale all'Udinese dove ha dimostrato di essere calciatore vero. In azzurro però per lui non c'è spazio ed è così che si è fatto sotto il Torino, pronto a dargli la maglia di quella che potrebbe essere una delle cessioni pesanti di questa estate e cioè quella che potrebbe portare Andrea Belotti a giocare magari anche in un altro campionato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, il ragazzo andrà al Torino al settantacinque per cento.

A SportItalia il giornalista così ha parlato: "E' un'operazione davvero molto ben avviata. La distanza tra domanda ed offerta si sta assottigliando. Inoltre c'è la volontà totale del calciatore Duvan Zapata a trasferirsi da Napoli al Torino". Staremo a vedere se nelle prossime ore arriverà l'ufficialità.

