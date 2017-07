Calciomercato Roma/ News, Nainggolan pronto a rinnovare (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Radja Nainggolan - La Presse

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NAINGGOLAN PRONTO A INCONTRARE LA SOCIETA' PER IL RINNOVO -

C'è molto mistero attorno al nome di Radja Nainggolan. Perno centrale della squadra giallorossa ha fatto temere di poter lasciare in questa sessione la capitale. Prima ha risposto sui social network a un tifoso che gli chiedeva notizie del contratto con una battuta che ha fatto capire la sua impazienza di rinnovare il rapporto coi giallorossi. Poi è stato Salah a commentare un post su Instagram dove Kevin Strootman salutava Antonio Rudiger dopo la sua cessione con scritto che il prossimo sarebbe stato proprio il belga Radja Nainggolan.

Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che ieri ci sia stato un incontro tra il direttore sportivo della Roma Monchi e Alessandro Beltrami, agente proprio del forte centrocampista. Gianluca Di Marzio poi a Calciomercato - L'Originale, sempre su Sky Sport, ha sottolineato come entro domenica ci dovrebbe essere un colloquio che porterà con ogni probabilità alla fumata bianca.

CENGIZ UNDER LASCIA IL RITIRO DELL'ISTANBUL BASAKSEHIR (ULTIME NOTIZIE) – Negli ultimi due giorni si è parlato tantissimo del giovane esterno d'attacco turco Cengiz Under. Sconosciuto ai più è uno dei colpi del calciomercato della Roma che non ha speso nemmeno poco per portarlo in giallorosso. Secondo quanto riportato da Hurriyet.com.tr pare che domani sarà il giorno delle visite mediche a cui seguiranno la firma e quindi l'ufficializzazione dell'affare.

Il talento classe 1997 ha già lasciato il ritorno dell'Istanbul Basaksehir in questi giorni impegnato in Slovenia nella preparazione per la prossima stagione. Intanto il presidente del club in questione ha sottolineato la volontà di vendere Cengiz Under a una squadra molto importante. Simpatica coincidenza il ragazzo compirà vent'anni proprio venerdì quando firmerà il suo primo contratto in un club veramente importante come la Roma. Ancora non si sa se questi sarà il sostituto di Mohamed Salah, partito verso il Liverpool, o se un colpo accessorio per dare a Eusebio Di Francesco diverse possibilità.

