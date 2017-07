Cengiz Under / Calciomercato Roma, il turco atteso nella capitale, domani le visite ufficiali

Cengiz Under (foto da Youtube)

CENGIZ UNDER, CALCIOMERCATO ROMA, ATTESO NELLA CAPITALE – Cengiz Under è atteso nella capitale: l’ultimo colpo di calciomercato in casa Roma ha sollevato la curiosità di tutti i fan giallorossi e non solo e di certo non saranno in pochi coloro che oggi si presenteranno in aeroporto per dargli un caloroso benvenuto. Come ha annunciato questa mattina la Gazzetta dello Sport infatti Cengiz Under già nella tarda serata di ieri aveva lasciato il ritiro del Mediapol bakasehir in Slovenia in direzione del primo aeroporto per salire sull’aereo che in questi giorni lo porterà a Roma. Solo da domani però i fan della Roma potranno acclamarlo come uno dei loro: sono infatti in programma le visite mediche di rito che salvo colpi di scena non previsti, si chiuderanno positivamente e con la firma sul contratto che legherà il giovane turno al club della Lupa per 4 anni a più di un milione di euro a stagione.

CENGIZ UNDER, CALCIOMERCATO ROMA PRESTO IN RITIRO ALLA CORTE DI DI FRANCESCO – Dopo le visite mediche prenotate a Roma per domani venerdì 14 luglio Cengiz Under rimane attesissimo a Pinzolo dove la compagine giallorossa è in ritiro estivo sotto la guida nel nuovo tecnico Eusebio Di Francesco. Il giovane trucco anni 20 è il primo dei 5 acquisti invocati dal tecnico ex Sassuolo alla nuova dirigenza Monchi e l’entusiasmo è alle stelle. Tifosi e non solo sono infatti davvero impazienti di vedere all’opera l’esterno alto mancino di cui tanto si è parlato in questi giorni sulle colonne riservate al calciomercato giallorosso. Dato questo tempismo pare probabile che Cengiz Under prenderà il volo per la tournée negli Stati Uniti con il resto della formazione di Di Francesco: un banco di prova quindi particolarmente prestigioso per Under, prediletto dal ds Monchi già dai tempi dei Siviglia e finalmente giunto nella rosa del dirigente spagnolo, sempre molto attento al suo profilo.

