Defrel / Calciomercato Roma: mancano solo gli ultimi dettagli (oggi 13 luglio 2017)

Gregoire Defrel (LaPresse)

DEFREL, CALCIOMERCATO ROMA: MANCANO SOLO I DETTAGLI (OGGI 13 LUGLIO 2017) - Gregoire Defrel è ad un passo dalla Roma: l’affare di calciomercato è praticamente fatto, mancano solamente i dettagli e poi si potrà dare per ufficiale l’acquisto dell’attaccante francese del Sassuolo da parte della Roma, che con Defrel otterrà il vice Dzeko che è mancato nella passata stagione. Oggi ci sarà un nuovo incontro fra i vertici delle due società e potrebbe essere quello decisivo per la fumata bianca, tanto che molti pensano che Defrel potrà salire sull’aereo che domenica porterà la Roma in America per la tournée estiva dei giallorossi. Sta pesando molto la volontà dello stesso Gregoire Defrel, che già a gennaio aveva sfiorato la Roma e adesso vuole raggiungere nella capitale Eusebio Di Francesco, che ha chiesto esplicitamente la punta francese già allenata al Sassuolo al direttore sportivo Monchi. Anche l’accordo fra la Roma e il Sassuolo è sostanzialmente fatto per quanto riguarda le cifre: Defrel dovrebbe passare in giallorosso per una cifra molto vicina ai 20 milioni di euro.

L’unico problema rimasto è quello relativo alla formula di pagamento: la Roma vorrebbe un prestito con obbligo di riscatto, per spalmare quanto più possibile la spesa anche sui prossimi esercizi economici, il Sassuolo però vuole incassare il più possibile subito. Bisognerà di conseguenza trovare la proverbiale quadratura del cerchio e per riuscirci oggi si incontreranno i due direttori generali, Mauro Baldissoni della Roma e Giovanni Carnevali del Sassuolo. Un’ipotesi credibile è quella di confermare il prestito con successivo obbligo di riscatto, alzando però la somma da spendere subito per il prestito, ad esempio arrivando a 6 milioni, poi altri 14 per il successivo riscatto. Nel discorso rientreranno anche gli affari minori in ballo sull’asse Sassuolo-Roma, che coinvolgono giovani quali Riccardo Marchizza e Davide Frattesi, per trovare appunto la soluzione che possa soddisfare nel migliore dei modi sia le esigenze del club emiliano sia quelle dei giallorossi.

© Riproduzione Riservata.