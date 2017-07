Manolas alla Juventus?/ Calciomercato news, il greco in pole per il dopo Bonucci, ma Pallotta frena

Kostas Manolas (LaPresse)

MANOLAS ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS, IL GRECO IN POLE PER IL DOPO BONUCCI? – La notizia clamorosa di calciomercato di oggi è senza dubbio la trattativa in corso per portare al Milan Leonardo Bonucci,ma partito il difensore della Juventus come i bianconeri potranno riempire lo slot nella formazione di Allegri? Secondo le ultime indiscrezioni del portale specializzato calciomercato.com la dirigenza della vecchia signora avrebbe messo gli occhi sul difensore della Roma Kostas Manolas: nome caldo del mercato fin dall’estate scorsa il profilo del grecò pare gradito a diversi club, tra cui ultima notizia clamorosa anche per la Juventus. Manolas dopo tutto è in scadenza di contratto con il club giallorosso il prossimo 2019 e dalle doti senza dubbio indiscutibili e se Bonucci vorrà effettivamente lasciare Torino ( e la Juve non è della filosofia di tenere i propri giocatori a tutti i costi) potrebbe davvero rientrare nelle trattative del Ds Marotta.

MANOLAS ALLA JUVENTUS? CALCIOMERCATO NEWS, PALLOTTA FRENA- L’ipotesi di calciomercato che vedrebbe Kostas Manolas alla Juventus al posto di Leonardo Bonucci ha destato ovviamente un caldo stupore, sia tra i fan bianconeri che tra quelli giallorossi, tra cui è noto che non scorra buon sangue. Nome caldo del mercato di fatto, il difensore greco è rientrato nei ranghi della Roma dopo la fallita trattativa di mercato con lo zenit San Pietroburgo, ma il suo cartellino potrebbe presto essere rimesso sul mercato alle condizioni giuste, specialmente se ricordiamo che rimane in scadenza di contratto nel 2019. Va però ricordato che proprio nella giornata di oggi il presidente della Roma James Pallotta appena giunto nella capitale ha dichiarato a proposto del greco: “Nainggolan e Manolas non vanno da nessuna parte e abbiamo fatto delle cessioni per il Fair Play Finanziario”. Sulla carta quindi il difensore pare blindato e la Juventus in caso di partenza del suo numero 19,non è detto che la dirigenza bianconera non possa bussare a Trigoria con una buona offerta.

