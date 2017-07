Schick alla Juventus? / Nuove visite mediche per sbloccare lo stallo (Calciomercato Live)

Patrik Schick (LaPresse)

SCHICK ALLA JUVENTUS? SERVONO NUOVE VISITE MEDICHE (CALCIOMERCATO LIVE, OGGI 13 LUGLIO 2017) - Il passaggio di Patrik Schick alla Juventus rischia di diventare uno dei tormentoni di calciomercato di questa estate 2017. Sembrava tutto fatto già il 22 giugno, quando Schick fece un blitz a Torino per effettuare le visite mediche mentre era ancora in corso l’Europeo Under 21: visite che però durarono oltre otto ore, campanello d’allarme che adesso sta rischiando di creare un caso. Infatti siamo arrivati al 13 luglio e Schick è ancora a tutti gli effetti un giocatore della Sampdoria e la situazione si è fatta complicata. La Juventus non vuole spendere la consistente somma di 30,5 milioni di euro se non avrà certezze sulla perfetta integrità fisica del talento ceco, che d’altronde non vorrebbe lasciarsi sfuggire. La Sampdoria dal canto suo aveva assecondato la volontà di Schick di andare a giocare proprio alla Juventus, rinunciando ad offerte che avrebbero potuto essere ancora migliori dal punto di vista economico per la società blucerchiati e adesso non gradisce questa situazione di stallo, che ovviamente lascia brutti pensieri anche al giocatore, che ha trascorso le vacanze fra le Maldive e Praga.

Una soluzione potrebbe essere un prestito di sei mesi fino a gennaio, per verificare il completo recupero fisico di Patrik Schick, per poi completare l’acquisto nella prossima sessione di calciomercato invernale, ma bisognerà vedere se la Sampdoria accetterà questa soluzione che creerebbe uno stallo - magari potrebbe chiedere a quel punto di lasciare il ragazzo a Genova fino all’inverno. L’ipotesi migliore naturalmente sarebbe quella di rifare le visite mediche con un esito che dia la piena idoneità al giovane ceco; la domanda naturalmente è: di quali problemi soffre Patrik Schick? Per ora tutto è bloccato dalla tutela della privacy e la cosa certa è che i bianconeri non vogliono rinunciare a questo colpo, tanto che pure ieri i vertici della società campione d’Italia hanno incontrato Bruno Satin, un intermediario molto vicino a Pavel Paska, che è l’agente del giocatore. Si attendono quindi nuovi sviluppi, che potranno arrivare solo dall’esito di nuove visite mediche.

