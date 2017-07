CALCIOMERCATO INTER/ News, Nerazzurri sempre sulle tracce di Lucas Lima (Ultime Notizie)

Walter Sabatini (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LUCAS LIMA NEL MIRINO – L'Inter è da sempre una delle società più attente ai giovani provenienti dal Sud America in fase di calciomercato. L'ultimo nome accostato con insistenza ai nerazzurri è quello di Lucas Lima, trequartista brasiliano di proprietà del Santos. L'interesse dell'Inter nei confronti del ventisettenne non è recente ma sembra che ora la dirigenza cino meneghina stia facendo sul serio per cercare di bruciare la concorrenza di altri importanti club come il Barcellona, squadra in cui gioca Neymar grande amico di Lima. Classe 1990, Lucas ha il contratto in scadenza al termine dell'anno solare in corso ed il Santos potrebbe anche decidere di trattare con l'Inter visti i buoni rapporti in seguito al trasferimento di Gabriel Barbosa detto Gabigol. In ogni caso, l'interesse per Lucas Lima sembra strettamente legato all'uscita di Ivan Perisic, possedendo le caratteristiche per giocare nelle medesime zone del campo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: PARLA GAGLIARDINI – Intorno all'ambiente dell'Inter in molti ci si aspettano un grande colpo di calciomercato in entrata. In questo senso infatti i nerazzurri seguono con grande interesse il nome di Radja Nainggolan, centrocampista di proprietà della Roma. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il mediano interista Roberto Gagliardini ha toccato vari argomenti, dall'arrivo di Borja Valero dalla Fiorentina o l'approddo in panchina di mister Luciano Spalletti fino appunto ai rumors riguardanti il collega di reparto: "Borja Valero? Lo conoscevo da avversario, è fortissimo, ha qualità tecniche importanti e ci darà una grande mano. Spalletti? Lo conosco da poco ma ha già mostrato personalità, è carico e sono convinto che faremo bene. Top player? Credo che la forza vera sia il gruppo, la squadra, il mister, lo staff, la società. Alessandro Bastioni? Lui è un bel giocatore, un centrale mancino ed è raro trovarne, gli piace impostare ed è ottimo in prospettiva. Nainggolan? Credo sia un giocatore di livello internazionale, davvero forte."

© Riproduzione Riservata.