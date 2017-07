CALCIOMERCATO INTER/ News, Sabatini: "Di Maria potrebbe non essere l'uomo giusto per noi" (Ultime notizie)

Walter Sabatini (Lapresse)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: SABATINI PARLA DI DI MARIA – Tra i vari profili importanti accostati all'Inter come possibili grandi colpi di calciomercato da parte di Suning c'è anche quello di Angel Di Maria, attaccante argentino di proprietà del Paris Saint-Germain. Intervistato in conferenza stampa dal ritiro di Riscone di Brunico, il direttore di Suning Walter Sabatini ha parlato proprio dell'ex Manchester United e delle voci sul suo ingaggio elevato: "Di Maria è un grandissimo giocatore, ma potrebbe anche non essere l'uomo giusto per noi. Dobbiamo rispettare l'aspetto economico, alcune società stanno investendo tantissimo a livello di ingaggi, ma non preoccupatevi: Suning non si tira indietro, questo è certo. Gli altri giocatori, invece, dovranno lottare attraverso le prestazioni. Penso al rinnovo fatto per motivi istituzionali che non deve più esistere. Bisogna meritare attraverso il campo."

SABATINI PENSA SEMPRE A NAINGGOLAN – In attesa di grandi colpi di calciomercato da parte della proprietà cinese dell'Inter di Suning, oggi in conferenza stampa ha parlato il direttore Walter Sabatini. Il nuovo dirigente interista non ha nascosto il suo amore per Radja Nainggolan, centrocampista della Roma indicato da molti come il possibile top player cercato dai nerazzurri: "Nainggolan è sempre al centro dei miei pensieri perché è un grande giocatore e penso che sia una possibilità molto importante per l’Inter, ma conosco tutte le circostanze legate alla sua cessione da parte della Roma, quindi la ritengo una trattativa impossibile. Posso dire che Nainggolan è stato un nostro desiderio e ammetto che sarebbe una trattativa quasi impossibile perché la Roma lo proteggerà fino alla fine. Ho notato un piccolo disagio tra lui e la dirigenza giallorossa per il contratto e quindi ho messo l’Inter a sua disposizione senza influenzarlo. Mi piacerebbe portarlo qui."

SABATINI SUL MERCATO E PERISIC – In molti intorno all'ambiente dell'Inter si aspettano un grande colpo da parte di Suning in questo calciomercato. Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Riscone di Brunico, il direttore dell'area sportiva di Suning Walter Sabatini ha toccato vari argomenti spiegando: "Perché il mercato non è ancora decollato? Ma possiamo lavorare anche in modo silenzioso. Capisco che l'ambiente voglia sognare, ma ci sono altre cose da considerare: stiamo puntando a obiettivi difficili, quindi c'è bisogno di tempo. Non serve tranquillizzare i tifosi e la stampa, parlo sinceramente. Faremo le cose necessarie per migliorare la squadra rendendola protagonista. Aggiungo una cosa: Ausilio e Gardini hanno fatto un grandissimo lavoro prima del 30 giugno, ho sempre apprezzato entrambi. Piero è il ds dell'Inter, mi ha coinvolto il suo modo di operare. Ho visto grandi professionisti che mi hanno rassicurato, con loro lavorerò ancora meglio. Perisic andrà allo United? Non sono un grande 'tattico' dal punto di vista mediatico, preferisco parlare di quello che vogliamo, anzi, vorremo fare: Ivan è un calciatore che Spalletti vorrebbe trattenere, e lo stesso vale per noi. Ma deve restare chi ha le giuste motivazione, lo United è fortemente interessato. Loro conoscono la nostra idea, vedremo nei prossimi giorni cosa accadrà. Siamo noi a decidere il prezzo dei giocatori. Partirebbe solamente se ci fosse la giusta offerta, con contropartite non solo economiche sufficienti per noi. Spalletti è formidabile in tantissime cose, anche nel trasferire un certo tipo di idea. E lo potrebbe fare anche con Perisic. Non voglio celebrare la mia capacità intellettuale, ma esprimevo un certo tipo di concetto: Suning non vuole colonizzare, ma non vuole essere colonizzato. Ho capito il loro modo di lavorare, ho capito che sarà possibile creare questo collegamento tra i due club che porterà ottimi risultati."

PARLA GIUSEPPE MARINO – Il calciomercato deve ancora entrare nel vivo per l'Inter in questa estate nonostante l'arrivo di Milan Skriniar dalla Sampdoria e di Borja Valero della Fiorentina. Intervistato da Itasportpress, l'ex interista Giuseppe Marino ha parlato della permanenza di Ivan Perisic e dell'interesse per Angel Di Maria del Paris Saint-Germain: "Perisic mi auguro non vada via perché è un elemento di caratura internazionale, un top player che serve ai nerazzurri per tornare al top. Nainggolan secondo me è l’uomo giusto per il gioco di Spalletti: a Roma l'ha trasformato in una pedina chiave della squadra ed anche all’Inter sarebbe l’uomo giusto per il salto di qualità. Di Maria? Solo se parte Perisic. Mi aspetto un innesto in difesa, oltre a Dalbert per la sinistra servirebbe un centrale d’esperienza al fianco di Miranda."

