CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Il sogno è Toni Kroos, ecco la strategia (Ultime notizie)

Toni Kroos esulta coi compagni (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: IL SOGNO E' KROOS – La notizia dell'addio di Leonardo Bonucci in questa sessione di calciomercato estivo ha lasciato di stucco non solo i tifosi del Milan ma soprattutto anche quelli della Juventus. La dirigenza bianconera sembra però aver già in mente come reinvestire il denaro proveniente da questa cessione, si parla infatti di 40 milioni di euro più due di bonus. Stando alle indiscrezioni infatti, la Juventus avrebbe intenzione di cedere pure il colombiano Juan Cuadrado così da monetizzare e puntare ad un vero e proprio big come rinforzo del centrocampo. Stiamo parlando di Toni Kroos, importantissimo mediano tedesco del Real Madrid vincitore di due Champions League consecutive. Il piano per acquistare Kroos prevede uno sforzo economico estremo vista la valutazione da 70 milioni di euro per il suo cartellino ed i 10 milioni di ingaggio per convincerlo ma questo acquisto garantirebbe non solo un rinforzo di primissimo livello ma indebolirebbe pure una diretta concorrente nella corsa alla Coppa dalle grandi orecchie.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: RUBINHO SU SZCZESNY – In questa finestra di calciomercato la Juventus sta cercando un nuovo portiere vista anche la cessione al Valencia di Neto. L'età di Buffon non gli permetterà certo di giocare per molti anni ed il nome più caldo seguito dai bianconeri è quello di Wojciech Szczesny, polacco di proprietà dell'Arsenal di rientro a Londra dopo la seconda esperienza in prestito alla Roma. Intervistato in esclusiva da Tuttojuve.com, l'ex estremo difensore juventino Rubinho ha parlato del collega spiegando: "Szczesny erede di Buffon? Se la Juve lo ha individuato, chi sono io a dire di no? Penso che i bianconeri hanno degli osservatori molto importanti, per Gigi è un particolare momento per smettere in quanto l'età è quel che è, noi portieri guardiamo molto a quello. Il portiere polacco è giovane ma già molto esperto, a 18-19 anni era già titolare nell'Arsenal e secondo me potrà fare una bella figura se dovesse prendere il posto di Buffon."

