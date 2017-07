CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News, Per Schick si decide entro lunedì (Ultime Notizie)

Patrick Schick (Lapresse)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: SCHICK ENTRO LUNDEDI' – La Juventus è alle prese con un piccolo giallo di calciomercato in quest'estate. Le visite mediche dell'attaccante ceco Patrick Schick hanno infatti evidenziato delle irregolarità nella forma atletica del calciatore di proprietà della Sampdoria. Secondo le recenti indiscrezioni, i bianconeri stanno valutando insieme coi blucerchiati in queste ore proprio la condizione del classe 1996 ed entro lunedì dovrebbe essere presa una decisione definitiva. In caso di esito negativo dei nuovi esami, Schick potrebbe non ottenere l'idoneità agonistica per l'immediato, convincendo la Juventus a rivedere l'accordo con la Sampdoria riguardo al suo trasferimento. Dai 30 milioni di euro per il suo acquisto a titolo definitivo, si potrebbe dunque passare ad un prestito con riscatto da pagare al termine della prossima stagione, soluzione questa non gradita al patron dei liguri Ferrero.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS: GORETZKA BLINDATO DALLO SCHALKE – Tra le varie zone del campo in cui la Juventus cerca rinforzi dal calciomercato c'è senza dubbio il centrocampo. I bianconeri inseguono da tempo nuovi elementi in grado di aumentare la qualità della propria mediana e, tra i vari nomi emersi in questo senso c'era anche quello di Leon Goretzka, ventiduenne tedesco di proprietà dello Schalke 04. Nella Confederations Cup vinta in Russia con la Nazionale Goretzka ha dimostrato ulteriormente tutte le sue qualità e, come riporta Fussballtransfers.com, il suo allenatore a Gelsenkirchen, l'italiano Domenico Tedesco, lo ha blindato per almeno un'altra stagione dichiarando apertamente: "Goretzka svolge un ruolo molto importante per noi. Sono contento che possa giocare qui almeno per un altro anno." Ricordiamo che Goretzka era stato accostato anche all'Inter ma è sempre stato ritenuto un'alternativa nomi più quotati come Blaise Matuidi del Paris Saing-Germain.

